22 milioni per Carlos Augusto, blitz pazzesco: la destinazione

Una proposta last minute per il cartellino di Carlos Augusto: blitz Inter, ecco il club che vuole il brasiliano

È arrivato in prestito dal Monza, il riscatto avvenuto solo qualche settimana fa per 13 milioni di euro. Adesso il destino potrebbe clamorosamente portare via da Milano Carlos Augusto. Il terzino brasliano è finito infatti nel mirino di una grande squadra che avrebbe già programmato un’offerta difficile da rifiutare.

Il calciomercato in casa Inter ha vissuto dei lampi di genio, come consuetudine, firmati da Beppe Marotta. Dopo Josep Martinez, Zielinski e Taremi, il Presidente e il Ds Ausilio sono ancora al lavoro per portare alla corte di Simone Inzaghi un difensore di prospettiva come Palacios. Si fanno insistenti, poi, le voci su una possibile uscita di Davide Frattesi che vorrebbe giocare di più e che a Milano non si sta esprimendo ai suoi consueti livelli. Impossibile, tuttavia, pensare di rinunciare all’ex talento del Sassuolo che nell’ultimo anno ha comunque fornito un contributo importante alla causa nerazzurra.

Vincere ancora lo Scudetto è una priorità e, in tal senso, il 2-0 al Lecce ha scritto a chiare lettere il ritorno della vera Inter, quella campione d’Italia che ha demolito la concorrenza nell’ultima stagione. A questo punto, però, quando mancano una manciata di ore alla chiusura della sessione estiva il mercato può rivelare un inatteso addio. Quello di Carlos Augusto, il più delle volte chiuso dall’inamovibile Dimarco e che Inzaghi spesso e volentieri ha utilizzato come centrale di sinistra nella difesa a tre.

Inter, ecco chi vuole Carlos Augusto

Adesso si fa strada un’ipotesi decisamente inaspettata per Carlos Augusto. C’è un club in particolare che si è fatto avanti, desideroso di puntare sul laterale classe ’99.

L’Everton starebbe effettuando un tentativo per mettere in seria difficoltà l’Inter e convincere la dirigenza di Viale della Liberazione a lasciar partire il brasiliano, quando manca pochissimo alla fine del mercato estivo. 22 milioni di euro sul piatto per il cartellino del 25enne di Campinas: ma l’Inter, qualora la proposta venisse confermata, direbbe ‘no, grazie’.

Nell’anno dello Scudetto Carlos Augusto ha messo la sua firma in 46 presenze tra campionato e coppe, segnando 1 gol e fornendo 3 assist ai compagni. Il suo futuro prossimo sarà senz’altro in nerazzurro.