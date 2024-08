Dramma sfiorato a casa Lautaro: il video fa venire i brividi

A casa di Lautaro Martinez il dramma è stato sfiorato per pochi attimi: il video ha fatto venire i brividi a molti tifosi

Lautaro Martinez è il volto e il capitano dell’Inter, l’uomo da cui Simone Inzaghi non può prescindere nelle sfide più importanti e in generale per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Per questo, la società ha fatto di tutto per blindarlo e rinnovargli il contratto dopo mesi di trattative estenuanti che hanno portato alla firma.

L’argentino non è ancora al top della forma e sta facendo di tutto per recuperare in vista del big match contro l’Atalanta del prossimo weekend, dove comunque il tecnico di Piacenza dovrebbe risparmiarlo dal primo minuto e farlo partire dalla panchina. A dirigere l’incontro sarà il giovane arbitro Matteo Marchetti di 34 anni. Intanto, un video di Agustina Gandolfo ha fatto il giro del web e lasciando di stucco molti tifosi, che hanno commentato attoniti.

Si tratta ovviamente della moglie del campione argentino, che è diventata negli ultimi anni un’imprenditrice del mondo fitness e benessere e un’influencer da due milioni di follower. I due hanno due bellissimi figli, e proprio uno di loro riguarda l’ultima disavventura capitata a casa, in particolare il secondogenito, il piccolo Theo. Il video vi farà mettere le mani tra i capelli.

Sfiorata la tragedia a casa di Lautaro Martinez e Agustina: il figlio ha rischiato grosso

La donna ha pubblicato un video in cui si vede Theo entrare in camera. Il piccolo ha imparato a camminare da qualche tempo e ora può aggirarsi per casa indisturbato, tra una marachella e l’altra. Stavolta è andato dritto verso lo specchio, come molti bimbi amano fare, e ha iniziato a giocare con esso.

Il problema è che, proprio mentre il figlio di Lautaro si stava voltando per andarsene, dopo aver toccato il pesante oggetto, gli è caduto addosso e rischiava di schiacciarlo provocando potenzialmente dolore e danni importanti in un bimbo così piccolo.

Per fortuna, in extremis è arrivata Agustina che, con una mossa istintiva e sorprendente, è riuscita a salvare Theo sul filo di lana. È stato solo un grosso spavento, quindi, senza nessuna conseguenza particolare, ma con la speranza che non ricapiti più qualcosa di simile.