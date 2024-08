Inter, ecco il nuovo difensore: c’è l’annuncio UFFICIALE

L’Inter ha un nuovo difensore: è arrivato l’annuncio ufficiale del buon esito della trattativa. C’è anche la firma del contratto

Al netto della situazione legata a Tomas Palacios, il calciomercato dell’Inter si chiuderà senza particolari novità, o almeno nessuno si aspetta grossi colpi in grado di cambiare le cose per i nerazzurri da qui alle prossime ore e fino al gong finale. Marotta e Ausilio possono definirsi globalmente soddisfatti della squadra che hanno allestito e delle alternative che hanno messo a disposizione di Simone Inzaghi, in modo da affrontare al meglio tutti gli impegni in calendario.

E poi c’è anche l’Inter Women. Tra pochi giorni, ripartirà la Serie A Women 2024/25 e si rinnovano anche le ambizioni nerazzurre, nonostante sulla carta ci siano squadre decisamente più attrezzate per conquistare la vittoria finale. Le trattative, però, non si fermano anche per le ragazze di casa Inter e nelle ultime ore è arrivata un’ufficialità importante, con tanto di firma sul contratto.

L’Inter Women ufficializza un nuovo acquisto: chi è Jasmin Mansaray

Nelle scorse ore, infatti, sul sito ufficiale dell’Inter è comparso un comunicato per ufficializzare l’arrivo del giovane difensore Jasmin Mansaray: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Jasmin Mansaray. Il difensore finlandese classe 2004, ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione per la stagione 25/26″.

Si parla di un talento molto interessante, ancora da formarsi del tutto, ma che potrebbe completare la sua formazione in Italia. Dal 2021 al 2024 ha vestito la maglia dell’HJK, totalizzando 38 presenze e mettendo a segno un gol. Vista la sua giovane età, si tratta già di numeri importanti, che cercherà di concretizzare ancora di più nella sua nuova esperienza a Milano. In Nazionale, ha già giocato con la nazionale finlandese Under 17 e Under 19, ora si sta affacciando all’Under 23.

La ragazza si è detta sul suo profilo Instagram di essere felice ed eccitata di iniziare una nuova avventura all’Inter e ha postato una foto mentre firmava il contratto. Da lei ci si aspetta tanto, soprattutto in prospettiva futura.