Sarà Berardi l’ultimo colpo di mercato: pronto il ritorno in Serie A

Domenico Berardi è pronto a prendersi nuovamente la scena: il ritorno in Serie A è ormai questione di ore

Sono ormai tanti anni che il nome di Domenico Berardi è un vero e proprio faro al centro delle sessioni di calciomercato che stagione dopo stagione si susseguono. Alla fine l’attaccante di Cariati, legatissimo al Sassuolo, è rimasto sempre coi neroverdi. Un legame forte, fino a questo momento indissolubile.

Qualcosa sembra essere cambiato però negli ultimi tempi. Perché la retrocessione in Serie B non può che complicare la permanenza di un talento come Berardi, protagonista anche in Nazionale e corteggiatissimo da diverse big del nostro calcio. Un anno fa, di questi tempi, la Juventus quasi finì allo scontro con l’Ad Carnevali per provare a chiudere l’affare Berardi prolungatosi fino alle ultime ore di agosto. Nulla da fare, il 30enne rimase dov’è vivendo quella che è senza dubbio stata la stagione più triste e deludente della sua carriera.

Il campionato cadetto non lo vedrà protagonista perché pare ormai quasi scontato che Berardi sia in procinto di fare ritorno in Serie A, prima delle 20:00 del 30 agosto. Anche l’Inter è parsa a più riprese interessata al talentuoso attaccante che per caratteristiche tecniche e tattiche è sempre stato considerato una soluzione perfetta per l’attacco di Simone Inzaghi.

A questo punto, a tal proposito, una svolta pazzesca sembrerebbe imminente e porterebbe Berardi nuovamente al centro delle voci di mercato. Il suo futuro è scritto: l’addio al Sassuolo per volare finalmente in una big del nostro calcio.

Il ritorno di Berardi: ecco dove giocherà

Il grave infortunio al tendine d’Achille lo terrà ai box almeno fino a metà ottobre ma l’opzione Berardi sta intrigando due club italiani in particolare pronti a puntare sul classe ’94 che è ormai sicuro di non prendere parte all stagione di Serie B con la maglia del Sassuolo.

18 presenze con 9 gol tra campionato e Coppa Italia e 3 assist vincenti. Numeri comunque importanti, al netto dell’infortunio che ha compromesso diversi mesi per il numero 10 neroverde. Ma alla fine, adesso, chi è in pole position per l’acquisto del cartellino di Berardi? Juventus e Fiorentina sono in primissimo piano, pronte a sfruttare ogni incertezza della dirigenza emiliana che sembra convincersi giorno dopo giorno sulla cessione del suo uomo più talentuoso e rappresentativo.

I viola devono rimpiazzare Nico Gonzalez e Berardi, tanto da esterno quanto da punta, sarebbe una scelta straordinariamente intelligente. Cristiano Giuntoli, d’altro canto, prosegue nel dare spettacolo e dopo Koopmeiners potrebbe effettivamente chiudere col botto un’estate da incorniciare per la società torinese. A questo punto è questione di ore e scopriremo la verità sul futuro di Berardi: l’Inter pare fuori gioco, il duello tra Fiorentina e Juventus può regalare il clamoroso colpo di scena.