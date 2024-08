Si è sbloccato Palacios: oggi attesa la firma con l’Inter, i dettagli

Palacios ha già svolto le visite mediche ed è pronto a legarsi all’Inter con un contratto quinquennale. Le ultime

Arrivano conferme anche dall’Argentina, risolti gli ultimi intoppi e così oggi Palacios può finalmente firmare il contratto che lo legherà all’Inter fino a giugno 2029 con un ingaggio netto di circa 500mila euro a stagione.

Independiente Rivadavia e Talleres si divideranno circa 6,5/7 milioni di euro più bonus, che dovrebbero far lievitare il prezzo finale a 10/11 milioni di euro. Il 21enne difensore argentino ha già svolto le visite mediche e in questi giorni è rimasto in un Hotel di Milano in attesa che si sbloccasse il tutto. Dopo la firma potrà raggiungere Appiano Gentile e aggregarsi ai suoi nuovi compagni. In nerazzurro occuperà la casella di vice Bastoni.