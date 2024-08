Addio Inter, firma immediata: ripartirà dalla Liga

Ultime ore frenetiche di mercato anche per l’Inter tra nuovi arrivi ed uscite. Intanto un affare è stato già ufficializzato

E’ ormai una consuetudine assistere alle ultime frenetiche ore di ogni sessione di calciomercato con i vari club impegnati nella chiusura delle trattative last minute in entrata e in uscita.

E’ questo anche il caso dell’Inter che sta cercando di formalizzare l’arrivo di Tomas Palacios. Tutto fatto tra i nerazzurri e il calciatore che ha già sostenuto le visite mediche a Milano. Manca, tuttavia, il via libera dall’Argentina con l’Indipendiente Rivadavia che sta cercando ancora l’intesa definitiva con il Tallares, club proprietario del cartellino del difensore.

Una situazione del genere non può non irritare la dirigenza nerazzurra che non è intenzionata a modificare l’offerta di 6.5 milioni per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore. Il tempo stringe e l’Inter rischia di ritrovarsi in difficoltà. Trovare un’alternativa a Palacios a poche ore dalla conclusione della sessione estiva non è affatto facile come dimostra la notizia arrivata dalla Spagna.

Inter, affare sfumato: resta in Liga, ha firmato

Prima di arrivare a Palacios, l’Inter ha vagliato altri profili per sostituire l’infortunato Buchanan. Svanito Cabal, acquistato dalla Juve con un blitz di Giuntoli quando ormai l’affare tra Inter e Verona sembrava fatto, i nerazzurri hanno cercato anche gli svincolati Hermoso e Ricardo Rodriguez.

Due possibili rinforzi particolarmente graditi a Inzaghi ma non a OakTree che, nel nuovo corso nerazzurro, vuole puntare soprattutto su calciatori giovani e con ampie prospettive di valorizzazione.

Proprio per questo motivo, l’Inter ha dovuto rinunciare subito a un altro obiettivo, emerso subito dopo il ko di Buchanan. Ci riferiamo a Marcos Alonso, svincolatosi dal Barcellona dopo il mancato rinnovo di contratto a fine stagione. C’erano tutti i presupposti per un colpo in stile Marotta su un profilo esperto, disponibile a parametro zero e da convincere con una buona proposta sull’ingaggio.

La nuova proprietà, tuttavia, ha voluto puntare su altro e Alonso è rimasto libero sul mercato fino a poche ore quando è stato ufficializzato il suo approdo in un’altra compagine della Liga ovvero il Celta Vigo. L’esterno ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo per la prossima stagione con il club galiziano, il terzo della sua carriera nel campionato spagnolo dopo Real Madrid e Barcellona.

Alonso ha lasciato il Barcellona dopo un biennio in cui ha vinto una Liga e una Supercoppa di Spagna con un totale di 45 presenze e 3 gol in tutte le competizioni. Il difensore si era trasferito al Barça dopo l’esperienza con il Chelsea, club con cui ha vinto tutto dal 2016 al 2022 ovvero una Premier League, una Champions League, un’Europa League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e una Coppa di Inghilterra.