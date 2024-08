Affare inatteso col Napoli: “Cessione a titolo temporaneo”

Dall’Inter al Napoli, è già ufficiale: si tratta di un’operazione andata in porto con la formula del prestito. I dettagli

Il calciomercato è pieno di sorprese, specie quando il gong finale è in arrivo. Una sorpresa è l’affare messo in piedi da Inter e Napoli, un affare che si è già concluso con tanto di ufficialità. Il protagonista è un attaccante.

Dall’Inter al Napoli, è già ufficiale: si tratta di un’operazione andata in porto con la formula del prestito, infatti il comunicato del club di Oaktree parla di “titolo temporaneo fino a giugno 2025”. Trattasi di un affare del tutto impossibile nel calcio maschile, specie con quella formula, non in quello femminile. Dai nerazzurri agli azzurri, è fatta per Maja Jelčić.

“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Maja Jelčić – recita la nota della società di viale della Liberazione – l’attaccante classe 2004 si trasferisce al Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025“.