Colpito da un infortunio muscolare: salta Inter-Atalanta

In allenamento l’attaccante ha accusato un problema muscolare, nello specifico un risentimento all’adduttore sinistro

Manca un giorno e mezzo alla chiusura del calciomercato estivo, qualche ora in meno al big match del ‘Meazza’ tra Inter e Atalanta valevole per la terza giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi proverà a vincere la seconda partita consecutiva in casa dopo il successo su Lecce, successivo al mezzo passo falso col Genoa alla prima giornata.

Dall’altra parte la formazione di Gasperini cercherà di riscattare il ko col Torino, dopo che il campionato era iniziato alla grandissima con un netto 4-0 al ‘Via del Mare’ contro il Lecce. Molto probabilmente il tecnico orobico dovrà fare ancora a meno di Lookman. L’attaccante è tornato ad allenarsi dopo, di fatto, essersi autoescluso per ragioni di mercato, ma il suo ritorno a disposizione dovrebbe avvenire soltanto al rientro dalla sosta.

Non solo Lookman, per la sfida con l’ex Inter Gasperini dovrà rinunciare anche a Nicolò Zaniolo. In allenamento il classe ’99 ha accusato un problema muscolare, nello specifico un risentimento all’adduttore sinistro che lo obbligherà a dare forfait per l’incontro di San Siro.

L’ex Roma e Aston Villa, preso dalla ‘Dea’ quest’estate in prestito con obbligo condizionato a un determinato numero di presenze, era rientrato col Lecce dopo che la tendinite gli aveva impedito pure di disputare la finale di Supercoppa europea contro il Real Madrid. In Salento aveva giocato una ventina di minuti.

Inter-Atalanta, Lautaro vuole esserci dal primo minuto

Per Inzaghi, invece, solo buone notizie. Una su tutte, il recupero ormai pressoché completo di Lautaro Martinez, out col Lecce a causa di una leggere elongazione agli adduttori. Ieri il capitano ha lavorato quasi interamente coi compagni, il suo obiettivo è rientrare proprio domani sera.

L’argentino vuole esserci, magari anche dal primo minuto. Tra oggi e domani il tecnico interista e lo staff medico valuteranno la scelta migliore, con Lautaro che potrebbe partire dalla panchina per poi subentrare a gara in corso. In tal caso verrebbe confermata la coppia Taremi-Thuram, che tanto bene ha fatto sabato scorso contro i giallorossi di mister Gotti.