Doppio affare last minute con l’Inter: c’è anche Correa

Correa è del tutto fuori dai piani di Inzaghi e dello stesso club di Oaktree. Il suo contratto scade a giugno 2025

Ci sono ancora possibilità che Correa lasci l’Inter in questo calciomercato estivo. In Italia e non solo i battenti si chiuderanno domani a mezzanotte, mentre in altri Paesi resterà ancora aperto, consentendo ai club che hanno degli esuberi – nerazzurri inclusi – di provare ancora a liberarsene.

Va detto che Correa non sembra avere tutta questa voglia di andar via da Milano, anche se nelle ultime ore è emersa una pista a sorpresa, e clamorosa proprio in Serie A. I tempi sono ristrettissimi e, per l’appunto, serve convincere l’argentino a lasciare Appiano accettando un club di rango inferiore. Decisamente inferiore, perché in questo caso parliamo del Venezia di Eusebio Di Francesco.

Tornato in Serie A, il club lagunare si sta muovendo per gli ultimi acquisti di questa sessione estiva. L’obiettivo è anche quello di rinforzare il reparto avanzato, con Correa che rappresenta una suggestione, o qualcosa di più delle ultime ore. Un affare last minute, come riporta ‘La Nuova Venezia’, considerati gli eccellenti rapporti che intercorrono tra le due dirigenze.

Calciomercato Inter: Correa-Venezia, ostacolo ingaggio

Al Venezia è già stato ceduto Oristanio a titolo definitivo e sta per trasferirsi, in prestito con probabilmente opzione d’acquisto, Franco Carboni rientrato dalla brevissima e infelice esperienza al River Plate. Correa per i veneti rimane comunque un affare molto difficile, anche qualora l’attaccante dicesse sì.

L’ostacolo maggiore sarebbe l’ingaggio di circa 3,5 milioni di euro netti, che il ‘Tucu’ non vuole ridursi considerato che con l’Inter – pronta a darlo a zero facendo minusvalenza – ha un altro anno di contratto. Correa potrebbe rimanere alla corte di Inzaghi fino a gennaio, ossia fino al mercato invernale, dove potrebbe davvero fare le valigie in anticipo di qualche mese rispetto alla scadenza del suo vincolo con la società di Oaktree.