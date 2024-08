Firma in arrivo, l’Inter pronta a chiudere un altro colpo

Una novità assai gradita ai tifosi dell’Inter: ci siamo per il colpo nerazzurro, la firma del big è in arrivo

Tra le questioni più spinose in casa Inter ci sono i potenziali addii a zero che nel 2025 potrebbero andare in scena, durante la sessione estiva. A scadenza contrattuale, tra gli altri, rimangono Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

Per il duo della difesa le valutazioni andranno fatte da qui ai prossimi mesi ma se per l’ex Sassuolo e Milan l’idea è quella di una separazione a parametro zero, de Vrij potrebbe a sorpresa finire per rinnovare. È tutto in divenire. I due attaccanti, invece, è palese già da settimane che non rientrino più tra le priorità di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino spera ancora nella partenza di almeno uno tra l’austriaco e l’argentino, con Correa che può dire addio pure all’ultimo minuto.

Attenzione, però, perché in ottica scadenza 2025 la dirigenza di Viale della Liberazione sembrerebbe avvicinarsi a grandi passi ad una firma che i tifosi attendono ormai da mesi. Super colpo Inter, è quasi fatta: mancano alcuni dettagli ma l’annuncio ufficiale del club campione d’Italia è ormai soltanto questione di ore.

Firma e clausola rescissoria: colpaccio Inter

Il giornalista e grande esperto di mercato Fabrizio Romano poche ore fa ha fatto il punto sulle scelte che la dirigenza interista porterà avanti da qui alle prossime settimane. C’è una trattativa che è alle fasi conclusive e adesso l’annuncio da parte dell’Inter non è mai stato tanto vicino.

Si parla di Denzel Dumfries, in scadenza il 30 giugno 2025 con il club di Oaktree ma apparentemente ad un soffio dalla firma del rinnovo con il club meneghino. Per Romano si attenderà la prossima settimana, quando il mercato sarà chiuso ufficialmente, per ultimare gli ultimi dettagli del nuovo accordo tra l’entourage del laterale olandese e la dirigenza meneghina.

Nel nuovo contratto di Dumfries, la cui durata non è ancora trapelata, pare sia previsto anche l’inserimento di una clausola rescissoria che permetterebbe al laterale – in futuro – di poter essere ceduto più facilmente.

Nelle prime due giornate solo 42′ in campo per il nazionale olandese che dunque, prossimamente, potrebbe tornare protagonista agli ordini di Simone Inzaghi. Nell’anno dello Scudetto Dumfries è stato un titolare indiscusso nell’undici interista, con 36 presenze complessive tra campionato e coppe, 4 reti e ben 6 assist vincenti per i compagni. Il suo futuro sarà dunque ancora a tinte nerazzurre.