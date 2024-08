I tifosi protestano: via dall’Inter per appena 5 milioni

5 milioni di euro appaiono in prospettiva come un prezzo abbastanza misero: i tifosi dell’Inter temono già la beffa

Due sono i casi. Primo: l’Inter ha deciso di sbarazzarsene. Secondo (e molto più inquietante come prospettiva): il bisogno di liquidi per Marotta era così impellente e urgente da spingere il club ad accettare un’offerta qualsiasi pur di poter registrare una plusvalenza.

Nei giorni scorsi è venuto fuori che Sebastiano Esposito è stato ceduto all’Empoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. E senza clausola per la recompra. Secondo le informazioni trapelate, il club nerazzurro avrebbe inserito solo il 20% della futura possibile rivendita.

Finora l’Inter l’ha ceduto in prestito già sei volte. Nei primi due casi (alla SPAL e al Venezia) si è trattato di prestiti secchi. Nel 2021 è andato al Basilea con opzione di riscatto e clausola di controriscatto a favore dell’Inter. Stessa cosa per il prestito all’Anderlecht del 2022. In Belgio, Esposito giocò solo metà stagione. Dopo 14 presenze e un solo goal fu girato in prestito secco al Bari. Lo scorso anno, invece, è stato ceduto con obbligo condizionato (in caso di promozione) alla Sampdoria, sempre con clausola per la recompra a favore dei nerazzurri.

Per i tifosi Esposito non vale solo 5 milioni

Dunque, il ventiduenne di Castellammare di Stabia è stato ceduto più volte in prestito con opzione. Ma l’Inter ha sempre mantenuto una clausola per il controriscatto. Con il prestito con opzione di riscatto che quest’estate lo ha portato all’Empoli, la recompra non c’è più.

Quindi i toscani potrebbero acquistarlo a titolo definitivo a soli 5 milioni di euro: per alcuni tifosi è un sollievo, per altri un guaio. Chi crede che Esposito non sia un attaccante affidabile è contento di sapere che, se dovesse giocare decentemente, sarebbe finalmente ceduto. Per tutti gli altri siamo di fronte a un errore.

Non aver messo il controriscatto credo sia una scelta sbagliata https://t.co/VSa1DXnbKB — ‏ّ (@ElPrincipe22__) August 25, 2024

5 milioni è un regalo… fargli fare un mesetto ad appiano per rivalutarlo anziché mandarlo di nuovo in prestito a scatola chiusa magari non sarebbe stata una brutta idea Mica dico che diventa Hernan Crespo però se fa tutto l’anno così 20 milioni li varrà a fine anno — MONA (@esistenzialinte) August 27, 2024

“Se fa una bella stagione e lo perdiamo per un pugno di mosche godo come un bastardo. Questo ci meritiamo“, scrive un utente di X. “Sarebbe veramente un peccato privarsene, dovevano inserire il controriscatto come hanno fatto con Fabbian e Carboni“, suggerisce qualcun altro.

Affare o rimpianto: il tifo si divide

“Quanto sarebbe da Inter ricomprarlo a giugno a 30 milionazzi…“, commenta un simpaticone. Anche quest’anno Esposito è partito bene. Ha già segnato in Coppa Italia. Contro il Monza si è guadagnato il premio di MVP. Contro la Roma, appena entrato, si è procurato un rigore dopo una bella azione personale.

Ma con il campano è sempre così… In tutti i precedenti prestiti è sempre partito benissimo, dopodiché ho avuto problemi ambientali (come al Venezia, al Basilea e all’Anderlecht) o si è infortunato (SPAL, Bari e Samp).

Tecnicamente, il ragazzo ha sempre dimostrato di avere grandi qualità. E l’Inter ha sempre creduto che potesse esplodere. Ma non lo ha fatto mai definitivamente. Un giocatore come lui vale più di 5 milioni di euro? Per quel che ha dimostrato finora, no. Ma quest’anno potrebbe davvero mettersi in luce e per l’Inter potrebbero cominciare i veri rimpianti…