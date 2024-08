Inter-Atalanta, Inzaghi fa fuori un Big: esclusione pazzesca

Una novità importante in casa Inter in vista della super sfida contro l’Atalanta: Inzaghi fa fuori un big

La stagione dell’Inter, prestazioni alla mano, è cominciata nel migliore dei modi. Lo sfortunato pari di Marassi è stato subito cancellato dalla gara convincente contro il Lecce, contro il quale i nerazzurri hanno vinto e convinto una volta per tutte anche gli scettici. Adesso Simone Inzaghi, rinforzi alla mano, può guardare con grande ottimismo al futuro.

Il percorso dei campioni d’Italia è stato caratterizzato da non poche novità arrivate durante la sessione estiva di calciomercato. In tal senso, però, la dirigenza di Viale della Liberazione sta già lavorando a quelli che saranno i prossimi colpi da consegnare a gennaio al tecnico piacentino. Tornando al campo sono in arrivo novità davvero importanti per il prossimo momento che illuminerà San Siro venerdì sera, poco dopo la chiusura ufficiale del mercato.

Inter-Atalanta sarà una partita fondamentale per questo inizio di stagione delle due squadre. Gasperini da un lato, Inzaghi dall’altro. C’è da valutare ogni dettaglio per tentare di portare dalla propria parte i tre punti. E così il primo big match della stagione per i campioni d’Italia in carica vedrà parecchi cambiamenti in termini di formazione.

La prima riguarda Lautaro Martinez, che sta facendo il possibile per esserci in vista della sfida di San Siro. Ma è un’altra la scelta ‘pazzesca’ che Simone Inzaghi ha in mente e che potrebbe essere una seconda bocciatura, già registrata contro il Lecce.

🚨Oggi Lautaro ha svolto quasi tutto il lavoro insieme al resto della squadra. Il capitano dell’Inter verso il completo recupero e la convocazione per il match di venerdì sera contro l’Atalanta.#Inter #Lautaro #InterAtalanta pic.twitter.com/JvwPduhWwd — Interlive (@interliveit) August 28, 2024

Inzaghi mette di nuovo in panchina Dumfries

Sulla corsia di destra, infatti, il tecnico piacentino avrebbe tutta l’intenzione di continuare a lanciare dal 1′ Matteo Darmian che contro i giallorossi ha aperto le marcature. L’ex Parma sarebbe dunque premiato a discapito, ancora una volta, di Denzel Dumfries.

Prossimo al rinnovo fino al 2028, con clausola risolutiva, il laterale olandese continua ad essere dietro a Darmian nelle gerarchie del mister nerazzurro. Con un Darmian così, del resto, è difficile fare altrimenti. Dumfries, appena 42′ nelle prime due giornate, l’anno scorso ha siglato 4 gol e firmato 6 assist vincenti in 36 presenze complessive.