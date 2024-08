L’Inter ha risposto subito: UFFICIALE, va in Arabia per 30 milioni

30 milioni sono troppi per l’Inter, ma è comunque lecito un certo rimpianto per il giocatore appena volato in Arabia

Si è già unito al club arabo in cui militano tanti altri ex campioni del calcio europeo: Neymar, Ruben Neves, Aleksandar Mitrovic e Kalidou Koulibaly. Alla fine è successo davvero. Messo ai margini da Guardiola e tradito dal Barcellona, Joao Cancelo ha accetto l’offerta dell’Al-Hilal. Il Manchester City ci ha guadagnato circa 30 milioni. Il laterale destro portoghese, invece, dovrebbe mettersi in tasca almeno 15 milioni a stagione, per tre anni…

Non è stata una parentesi troppo piacevole quella di Cancelo al Manchester City. Nonostante più di 150 presenze, tre titoli di Premier League e una vittoria in Champions League, il portoghese non si è mai sentito a proprio agio nel calcio inglese e soprattutto con Guardiola. Tanti tifosi nerazzurri non hanno mai smesso di sognare un suo ritorno. Ma, in pratica, è sempre stato fuori discussione.

All’Inter arrivò nel 2017: era un’ala con spiccate caratteristiche offensive. Ma Spalletti lo trasformò in un terzino destro. I nerazzurri lo presero in prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro nell’ambito dell’operazione di mercato che portò il deludente Kondogbia a Valencia. Gli ci volle qualche mese per adattarsi alla Serie A, poi da dicembre in poi cominciò a giocare un grande calcio e a sfornare assist preziosissimi per aiutare l’Inter a qualificarsi alla successiva edizione di Champions League.

Il riscatto non fu portato a termine e il Valencia lo cedette per 40 milioni più bonus alla Juve. Anche a Torino fece molto bene e così nel 2019 passò al Manchester City per 28 milioni di euro più il cartellino di Danilo (che all’epoca era valutato parecchio). Il valore nominale della cessione per i bianconeri fu di circa 65 milioni di euro.

Joao Cancelo vola in Arabia per 30 milioni

Aspettava il Barcellona ma ha detto sì agli arabi. Nessun altro top-club europeo poteva offrirgli un ingaggio altrettanto alto. E alla fine il portoghese ha deciso di preferire il guadagno alla prospettiva di misurarsi ancora con la Champions o con un campionato importante.

Dopotutto, anche se appena trentenne, non si è fatto mancare niente: ha giocato in Portogallo (con il Benfica), in Liga (con il Valencia), in Serie A (con Inter e Juve), in Premier (City), poi in Bundesliga (in prestito al Bayern Monaco nel 2022-23) e di nuovo in Liga (al Barcellona, sempre in prestito, l’anno scorso). Gli mancava solo la Ligue 1…

E ora giocherà con squadra saudita dell’Al-Hilal. Fino all’ultimo il portoghese ha sperato che i blaugrana riuscissero a fargli spazio in rosa. Le restrizioni finanziarie hanno tuttavia impedito al Barcellona l’affondo e così l’ex Inter ha rotto ogni indugio e se n’è andato anche lui in Arabia Saudita.

Il tifoso nerazzurro è un nostalgico, e tutte le volte che vede Darmian o Dumfries occupare la fascia destra, inevitabilmente pensa ad Hakimi e a Cancelo. Il club nerazzurro, purtroppo, non può più trattenere (e attrarre) giocatori del genere, questa è la realtà dei fatti. Nelle scorse settimane qualcuno aveva tirato anche fuori la solita suggestione di mercato, parlando di un colloquio fra Mendes (agente superstar del laterale) e Ausilio.

Se davvero il procuratore lusitano ha proposto Cancelo all’Inter, dal club nerazzurro non può essere che arrivato un secco e convinto no. Probabilmente preceduto da un: “Eh, magari!“… Ecco qui la sola cosa che può aver risposto l’Inter di fronte a una proposta del genere.