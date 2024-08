Marotta preso in giro, tifosi impazziti: tutta ‘colpa’ di Chiesa

Federico Chiesa è stato a lungo accostato all’Inter sul calciomercato, ma è andato al Liverpool: non mancano le prese in giro per Marotta

Uno degli affari che i tifosi dell’Inter sognavano per il prossimo futuro è l’arrivo di Federico Chiesa in extremis nella sessione di calciomercato attuale o a parametro zero nel 2025. In realtà, avevamo detto che l’affare era parecchio complicato, sia per il ruolo in campo dell’attaccante – essenzialmente un’ala offensiva -, sia per i costi dell’operazione, anche a parametro zero.

L’alto ingaggio e le commissioni non hanno mai permesso davvero a Marotta e Ausilio di affondare il colpo, nonostante la convinzione di molti che ci fosse già un accordo con l’Inter sullo sfondo. Alla fine, l’entourage del calciatore ha chiuso un affare parecchio convincente per tutte le parti in causa, e dopo i tanti rumors in Italia, l’ha portato al limite dove potrà giocare in un sistema di gioco molto affine alle sue caratteristiche.

Un trasferimento a Milano, dunque, è rimasto solo un sogno di alcuni, senza possibilità di essere davvero concreto. Dopo la notizia del colpo fatto da parte del Liverpool, però, si è scatenato anche il web e molti utenti non ci sono andati alla leggera.

Marotta preso in giro dai tifosi della Juve per l’affare Chiesa

È naturale che i tifosi della Juve abbiano vissuto l’affare con i Reds come un vero e proprio sospiro di sollievo. E hanno riversato la loro soddisfazione, anche per via di un calciomercato parecchio ricco, sui social, in cui si sono dedicati a parecchie prese in giro nei confronti dell’Inter e di Beppe Marotta.

C’è chi rinfaccia la mancata chiusura per Bremer e Dybala, chi mette in mezzo anche Cabal, e addirittura chi ha creato dei meme con Giuntoli e Marotta protagonisti. In realtà, è quasi inutile sottolineare che di beffa non si tratta, visto che l’Inter non ha mai neanche trattato Chiesa. Di seguito vi proponiamo diversi tweet sull’argomento.

leggi la gazzetta… Marotta chiama Chiesa… all’Inter a Zero… magari andava a raggiungere Dybala Bremer e Cabal….🤣🤣🤣🤣🤣 così per ricordare — Mauro (@Mauro311182) August 29, 2024

Spank to be happy after Inter Milan signed Chiesa 🔥😂

الانتريستا و كييزا 😆👌🏻#انتر_ميلان #Inter #Juventus #Chiesa Giuseppe Marotta 🖕🏻😂 جو زيبيييي ماورتا 😵‍💫 Cristiano Giuntoli 🔥🌶🌶🌶🌶 فورزا يوفي 😎 #forzajuve pic.twitter.com/xkAvIzyKjg — أبا القعقاع الطلياني 🇮🇹 (@J___1897) August 28, 2024