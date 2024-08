Tifosi dell’Inter furibondi, cocente addio in queste ore: è ufficiale

Una beffa di mercato tremenda per l’Inter che si è vista scappare un grande colpo in questa ore: adesso è ufficiale

Il 2-0 al Lecce è ormai storia passata, l’attenzione dell’Inter è ora tutta rivolta al big match di San Siro nel quale la squadra di Simone Inzaghi – domani sera – dovrà vedersela con l’Atalanta dell’ex Gasperini. Dal campo al calciomercato il passo è breve e, da questo punto di vista, non arrivano buone notizie.

Il lavoro portato avanti da Marotta è encomiabile, l’Inter si è ritrovata rinforzata pesantemente e così l’obiettivo di ripetersi in campionato conquistando il secondo Scudetto consecutivo è decisamente alla portata dei nerazzurri. D’altro canto il percorso in Champions, dopo la cocente eliminazione agli ottavi per mano dell’Atletico Madrid, andrà certamente migliorato. Il mercato ha regalato soddisfazioni ma nelle ultime ore ha lasciato negativamente di stucco la tifoseria nerazzurra.

Uno dei tanti potenziali colpi coltivati dalla dirigenza di Viale della Liberazione è ufficialmente sfumato. E adesso gli interisti non possono proprio accettarlo. Una beffa bella e buona, col mancato colpo che sarà difficile da mandare giù. A maggior ragione se il trasferimento del gioiello è avvenuto, in via ufficiale, in una delle società di Serie A rivale dei nerazzurri.

Inter, tifosi furiosi: salta il colpo

Si è parlato a lungo di come Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006, potesse finire per dire addio alla Sampdoria e accasarsi nella Milano nerazzurra. Un’eventualità che, però, nelle scorse ore dopo settimane di corteggiamenti, è sfumata definitivamente.

Il giovane calciatore è infatti stato acquistato dal Parma, a titolo definitivo. Sui social la società emiliana ha annunciato il colpo Leoni, riferendo poi le prime parole del 17enne romano che ha firmato un contratto triennale. Leoni si è detto felice e carico per questa nuova esperienza con la maglia del Parma.

“Non vedo l’ora di mettersi a disposizione dello staff. A Parma si è puntato molto sui giovani negli ultimi anni”, ha detto ai microfoni del club gialloblù. Un affare che ha mandato su tutte le furie i tifosi dell’Inter che speravano che il giovanissimo talento potesse effettivamente vestirsi di nerazzurro durante l’estate.

“Ho pensato fosse il momento ideale per unirmi a questo club, far giocare i giovani è una responsabilità maggiore per chi va in campo”. Gli ha fatto eco il direttore sportivo Mauro Pederzoli che ha espresso tutta la sua felicità per il buon esito della trattativa con la Sampdoria, che incasserà ben 5 milioni di euro per il cartellino di Leoni. “Siamo felici di accogliere Giovanni, gli andrà dato modo di crescere e migliorarsi. Dovrà essere bravo a imporsi mostrando le qualità che ci hanno colpito nell’ultima stagione di Serie B”.

Una mazzata tremenda per il club di Viale della Liberazione che, in ottica difesa, dovrà dunque guardare altrove per svecchiare il reparto che tra meno di un anno potrebbe perdere a parametro zero sia de Vrij che Acerbi.