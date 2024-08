Documentazione arrivata, Palacios può firmare con l’Inter: i dettagli

Via libera definitivo dall’Argentina, Palacios stamattina in sede per legarsi ufficialmente all’Inter fino a giugno 2029

La Federcalcio argentina ha inviato la documentazione che mancava per il definitivo via libera alla chiusura dell’operazione. Così Palacios, a poche ore dalla chiusura del calciomercato, può finalmente firmare (stamattina) il contratto che lo legherà all’Inter fino a giugno 2029.

I nerazzurri avevano trovato un accordo con Talleres e Independiente Rivadavia già nei giorni scorsi, sulla base di 6,5 milioni di euro più bonus – alcuni facili da raggiungere e altri meno – che possono far lievitare a 10/11 milioni il prezzo complessivo dell’operazione. Servira, appunto, solo la documentazione dell’AFA per chiudere il tutto pure a livello burocratico. Palacios, rimasto a Milano in attesa dell’ultimo ok, sarà al ‘Meazza’ questa sera per assistere a Inter-Atalanta, per poi aggregarsi ai suoi nuovi compagni mettendosi a disposizione di Simone Inzaghi.