Inter, Perisic subito a zero: la notizia spiazza tutti

Sarebbe giunta al capolinea l’avventura dell’ex centrocampista nerazzurro all’Hajduk Spalato, la sua entourage lo avrebbe proposto all Fiorentina ma è giunto il rifiuto secco da parte di Commisso nonostante la bontà dell’affare

Ha lasciato un vuoto enorme Ivan Perisic, da quando ha abbandonato il progetto nerazzurro per sposare prima quello del Tottenham di Antonio Conte, ove ha avuto comunque vita breve vista la foltissima concorrenza nel ruolo in un campionato molto difficile come quello di Premier League, infine quello dell’Hajduk Spalato nella terra natia.

Non che Federico Dimarco lo abbia mai fatto rimpiangere, perché il terzino azzurro è stato ben più che all’altezza del compito lasciato in eredità dall’ex compagno di squadra. Ma si sa, certe cose vanno oltre l’efficienza in campo ed intaccano anche la sfera affettiva. Del resto il centrocampista croato a tutta fascia, dall’alto della sua enorme esperienza internazionale, aveva fatto sognare i tifosi nerazzurri nell’anno d’oro della sua redenzione proprio con Conte in panchina. E tante volte, almeno fra gli spalti della Curva Nord di San Siro, si è parlato del desiderio di vederlo nuovamente a Milano, un giorno.

Perisic proposto all Fiorentina, netto rifiuto di Commisso all’ex centrocampista dell’Inter

Eppure questa idea resterà soltanto un’idea, perché ci sono troppi fattori contrari al suo ritorno all’Inter. Primo fra tutti quello dell’età anagrafica. Ciononostante il calciatore non si dice ancora finito e vuol continuare a macinare risultati utili sino agli ultimi istanti della sua carriera professionale in Europa.

Adesso non starebbe più bene come prima in Croazia e vorrebbe nuovamente ripartire, proprio dalla Serie A, rapito da un sentimento nostalgico. Stando alle ultime informazioni di mercato recepite, infatti, Perisic si sarebbe offerto attraverso la sua entourage alla Fiorentina di Rocco Commisso, sfidando a viso aperto il proprio destino.

Le valutazioni promosse dalla formazione viola non sono tuttavia progredite affatto perché lo stesso presidente avrebbe rigettato la proposta così com’è giunta, senza aprire spiragli di discussione. Quel che sarebbe altresì trapelato sarebbe stata la disponibilità da parte del calciatore a liberarsi a costo zero dall’attuale club, per poter sposare un nuovo progetto tecnico senza costi aggiuntivi legati al trasferimento del suo cartellino. Almeno per il momento, però, tutto tace. La Fiorentina ha comunque scelto un altro ex nerazzurro, Robin Gosens, al suo posto.