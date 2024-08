Ritorno di fiamma per la difesa dell’Inter: acquisto a prezzo raddoppiato

Un colpo che pareva sfumato ed invece può ancora diventare realtà: Marotta è pronto a stringere per il talentuoso difensore

La difesa al centro dei pensieri della dirigenza di viale della Liberazione, tra presente e futuro. Perché in casa Inter è di vitale importanza rimpolpare un reparto che rischia di cambiare parecchio da qui al prossimo giugno. Nell’estate 2025 infatti potrebbero essere più di due gli addii.

In primis Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, la cui carta d’identità spinge i vertici a fare delle doverose valutazioni. Occhio pure a Denzel Dumfries, che sta per rinnovare al 2028 con clausola rescissoria molto bassa. Questo perché le sirene dalla Premier League continuano ad intrigare il terzino che – sfruttando la suddetta clausola rescissoria – potrebbe dire addio alla Milano nerazzurra.

Un colpo sfumato negli ultimi giorni sembrerebbe, però, potersi ripresentare in via concreta per la retroguardia dei campioni d’Italia. La strategia di Marotta è chiara: spuntano già le prime cifre del colpo che la dirigenza nerazzurra ha in mente di mettere a segno al termine della stagione.

Inter, ci risiamo: colpo rimandato a giugno

La questione difesa è sempre stata impellente, Marotta non ha mai messo da parte il ricambio generazionale che la retroguardia dei campioni d’Italia dovrà molto presto affrontare. A tal proposito l’Inter ha provato negli ultimi giorni di agosto a strappare alla Sampdoria il giovane centrale Giovanni Leoni.

Alla fine i blucerchiati sono però stati convinti dalla proposta del Parma – 5 milioni di euro – e hanno dato il via libera alla partenza del classe 2006 in Emilia. Il 17enne, considerato uno dei prospetti più promettenti del panorama italiano, sarà quindi chiamato ad una stagione di ‘test’ in maglia gialloblù.

Se Leoni dovesse confermare il suo grande talento già mostrato nell’ultimo anno in Serie B con la Sampdoria, allora Marotta tornerebbe alla carica per portarlo a Milano nell’estate 2025. In quel caso, però, le cifre sarebbero decisamente diverse.

Se il giovane centrale dovesse farsi valere con la maglia del Parma in Serie A, il suo cartellino raggiungerebbe una valutazione di 15-18 milioni di euro. Un investimento, in quel caso, decisamente più importante a cui il presidente dell’Inter – con l’avallo di Oaktree, dato che il profilo di Leoni rientra nei parametri del fondo – sembrerebbe comunque intenzionato ad andare incontro. I prossimi mesi saranno quindi decisivi per il neo acquisto del Parma, anche e soprattutto in ottica nerazzurra.