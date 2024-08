Ritorno Skriniar last minute: tentativo clamoroso

Skriniar è fuori dai piani di Luis Enrique e il PSG sta provando a piazzarlo altrove. Le ultime indiscrezioni sul futuro dell’ex Inter

Milan Skriniar è uno dei protagonisti di queste ultime ore di calciomercato. Il Paris Saint-Germain sta cercando una sistemazione per lo slovacco, scaricato da Luis Enrique e, di conseguenza, fuori dal progetto sportivo del club parigino.

L’ex difensore e capitano dell’Inter sembrava diretto in Arabia, all’Al-Nassr dove avrebbe ritrovato Marcelo Brozovic oltre che Cristiano Ronaldo suo avversario ai tempi della Juventus, invece l’operazione si è arenata con il classe ’95 che ha declinato la maxi proposta dei sauditi perché intenzionato a restare in Europa. Cioè nel calcio che conta.

Per Skriniar è complicato, però, trovare collocazione in un’altra big del Vecchio Continente. Il PSG potrebbe darlo in prestito oneroso, ma c’è l’enorme ‘scoglio’ dell’ingaggio da circa 12 milioni di euro bonus inclusi. Parliamo di una cifra fuori portata per le italiane, con Juventus e Roma che hanno fatto un sondaggio – i giallorossi in queste ore, dopo che Danso non ha superato le visite mediche – fermandosi poi dinanzi all’elevato stipendio del ventinovenne.

Roma, tentativo per Skriniar fallito: Turchia o Arabia per l’ex Inter

Il tentativo di queste ore dei capitolini si è arenato subito, con il Ds Ghisolfi tornato così alla carica per Bade del Siviglia, giocatore proposto all’Inter alcune settimane fa. Senza dimenticare che nella Capitale è già sbarcato Djalo, con Roma e Juve che hanno trovato una intesa per il prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma il francese che Giuntoli ha ‘soffiato’ all’Inter, trovando poi zero spazio in bianconero, è ora in attesa del via libera definitivo per le visite mediche.

Tornando a Skriniar, per lui potrebbe aprirsi anche la pista Turchia, dove il calciomercato chiuderà i battenti il 13 settembre. O anche quella araba, anche se i tempi sono molto ristretti: il mercato in entrata, dall’estero, della Saudi League terminerà fra soli tre giorni. La sua avventura sotto la Tour Eiffel è comunque finita, e dopo solo una stagione che, sul piano calcistico, è stata deludente anche a causa di problemi fisici.