Scende in campo Zanetti: ‘scambio’ con Dumfries

Javier Zanetti può scendere in campo in prima persona per un grande colpo: ritorno di fiamma e possibile ‘scambio’ con Dumfries

L’Inter non ha cambiato praticamente nulla nell’attuale sessione di calciomercato per quanto riguarda gli esterni di fascia. A sinistra, Dimarco e Carlos Augusto si alterneranno con grande costanza e cercando di gestire le forze in una stagione lunga e complicata. Lo stesso vale per la fascia destra, dove Matteo Darmian partirà avanti nelle gerarchie e con Denzel Dumfries che resterà un prezioso ricambio e giocherà anche diversi match da titolare.

L’olandese è sempre più vicino al rinnovo di contratto, prolungando l’attuale scadenza di giugno 2025, ma inserendo probabilmente anche una clausola rescissoria non troppo alta per la sua cessione. La cifra potrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro, per cui i club di Premier League potrebbero facilmente tornare alla carica la prossima estate, con ottime possibilità di riuscita.

È probabile, dunque, che la società nerazzurra vada ben presto alla ricerca di un sostituto di livello, in modo da non farsi trovare scoperta in quella zona di campo. Un nome che piace tanto gioca nell’Atletico Madrid, ma è stato un vecchio obiettivo del club meneghino.

Zanetti può portare Molina all’Inter: è il sostituto di Dumfries

Se Dumfries dovesse davvero partire, a quel punto Javier Zanetti potrebbe scendere in campo in prima persona per tentare di chiudere un affare molto importante sulla fascia destra. Un po’ come successo con Tomas Palacios, il peso dello storico capitano dell’Inter potrebbe essere fondamentale per chiudere l’operazione.

Stiamo parlando di Nahuel Molina, esterno di 26 anni, che piaceva molto all’Inter fin dai tempi dell’Udinese, ma poi si è trasferito in Liga, dove è andato agli ordini di Diego Simeone. L’esterno, però, non ha mai davvero rispettato le attese e la prossima estate potrebbe lasciare i Colchoneros con lo sconto.

Infatti, la sua valutazione è scesa a 20-25 milioni di euro, cifra a cui l’Inter potrebbe arrivare senza troppa difficoltà dopo l’addio di Dumfries. Molina conosce bene il 3-5-2 e potrebbe arricchire il feudo argentino che c’è già a Milano, a partire dal capitano. L’operazione potrebbe decollare facilmente, soprattutto perché si tratta di un calciatore ancora giovane e nel pieno della carriera, che potrebbe piacere anche a Oaktree. Se l’Atletico aprisse al prestito con obbligo di riscatto, allora l’Inter passerebbe subito in pole.