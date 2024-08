Tegola Inter, che botta: il difensore è fuori

Il club nerazzurro accoglie con stupore la decisione sul suo difensore: il giocatore resta fuori nelle prossime due gare

Un passo alla volta. Dopo il beffardo pareggio di Marassi nella gara che ha aperto la stagione 2024/25 – quella che l’Inter affronta con lo scudetto sul petto e con la seconda stella cucita sulla maglia – i nerazzurri hanno incamerato la prima vittoria in campionato regolando in sicurezza il Lecce col punteggio di 2-0.

Nell’àmbito di un calendario che non consente un attimo di respiro, e che vedrà la Beneamata impegnata ovviamente anche nella rivoluzionata Champions League che ha preso ufficialmente il via col sorteggio del 29 agosto, sarà importante avere a disposizione quanti più giocatori possibile.

Gli infortuni, le squalifiche e quant’altro avranno certamente il loro peso nel corso soprattutto del primo trimestre, quello che determinerà una prima griglia di accesso agli ottavi di Champions nonché una prima definizione dei valori in campo anche in Serie A. In un tale discorso riveste una certa importanza anche l’impegno supplementare a cui sono sottoposti i giocatori chiamati al proscenio con le rispettive nazionali.

Affaticamenti, infortuni veri e propri e stress per viaggi talvolta oceanici sono fattori di rischio che un club deve sempre calcolare: ogni anno c’è sempre qualche società che esce con le ossa rotte dagli impegni dei suoi big con le rispettive nazionali. In vista del duplice impegno della Francia contro Italia e Belgio in Nations League, uno dei calciatori regolarmente convocati dal CT Deschamps osserverà però un doppio turno di riposo: una notizia che ha sorpreso tutti ad Appiano Gentile.

Pavard resta fuori: Deschamps spiega la sua scelta

Sulla scia di un minutaggio che nel corso di Euro 2024 è stato pari a zero, dicasi zero, minuti, Didier Deschamps ha deciso di escludere perfino dalle convocazioni per le gare contro i Diavoli Rossi e gli Azzurri il nerazzurro Benjamin Pavard.

Che il rapporto tra il calciatore e l’ex centrocampista della Juve non fosse idilliaco, era ed è cosa nota a tutti. Pavard resta però oggettivamente uno dei difensori più forti al mondo secondo parecchi addetti ai lavori. La decisione è stata accolta in modo agrodolce dalle parti di Appiano Gentile: c’è dispiacere e preoccupazione per un possibile decremento del valore di mercato del francese, ma anche ‘soddisfazione’ per poterlo avere a disposizione, durante la sosta, per gli allenamenti col resto del gruppo.

“Su Benjamin non c’è nulla di definitivo. Ha giocato le prime partite con l’Inter, voglio cambiare qualcosa e ossigenarmi un po’, vedendo anche altri giocatori in vista della qualificazione al Mondiale. Abbiamo altre gare da qui fino alla fine del 2024 e non si tratta di nulla di definitivo“, ha assicurato Deschamps in conferenza stampa.