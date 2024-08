Dal City allo Sparta Praga: il focus sulle avversarie Champions dell’Inter

Il sorteggio ha stabilito le 8 avversarie dell’Inter nella fase a girone unico di Champions League. Scopriamole nel dettaglio

Una nuova Champions League quella che prenderà il via con l’edizione 2024-25, la prima con il girone unico a 36 squadre. Non più 8 gruppi da 4 compagini bensì un nuovo format che promette di regalare più spettacolo e big match.

Ognuna delle 36 partecipanti disputerà un minimo di 8 partite da settembre a gennaio. Al termine delle 8 giornate sarà stilata la classifica finale del girone che decreterà la successiva fase a eliminazione diretta. In particolare, le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale mentre le squadre giunte dalla nona alla venticinquesima posizione disputeranno sfide playoff, con andata e ritorno, per ottenere un posto tra le migliori sedici.

L’Inter, inserita nella prima fasce, è stata sorteggiata con Manchester City, Lipsia, Arsenal, Bayer Leverkusen, Monaco, Stella Rossa, Young Boys e Sparta Praga. Scopriamo, nel dettaglio, come si presentano alla Champions le rivali dei nerazzurri.

Manchester City

I campioni d’Inghilterra non hanno certo bisogno di presentazioni. In quella che dovrebbe essere l’ultima stagione di Guardiola all’Etihad Stadium, il City si presenta ai nastri di partenza della Champions con due soli nuovi acquisti ovvero Gundogan, tornato dal Barcellona, e il giovane Savinho. Non è stato rimpiazzato Julian Alvarez, passato all’Atletico Madrid. L’Inter affronterà la rivincita della finale Champions del 2023 in trasferta.

Arsenal

Per due volte di fila vice campione d’Inghilterra ed eliminata lo scorso anno ai quarti di Champions. Dopo anni in cui è stata relegata in Europa League, l’Arsenal sta tornando protagonista anche nella massima competizione continentale. Pochi ritocchi nell’undici di Arteta, rinforzato dagli arrivi di Calafiori dal Bologna e Mikel Merino dalla Real Sociedad. I Gunners saranno ospiti a San Siro. L’ultimo precedente è un brutto ricordo per l’Inter, sconfitta 1-5 nel novembre 2003.

Bayer Leverkusen

Una sola sconfitta lo scorso anno per l’undici di Xabi Alonso che ha ottenuto il triplete in patria con la prima storica affermazione in Bundesliga, la Coppa di Germania e la Supercoppa, vinta due settimane con lo Stoccarda. L’unico ko per il Bayer nella finale di Europa League con l’Atalanta. Come il City e l’Arsenal, poche novità per il Leverkusen che si è rinforzato con Terrier e Belocian dal Rennes e Aleix Garcia difensore ex Girona. Due dei protagonisti della scorsa stagione sono stati ceduti ovvero Koussonou all’Atalanta e Stanisic tornato al Bayern per fine prestito. L’Inter affronterà in trasferta i campioni di Germania.

Lipsia

Ormai è un’habituée della Champions, il Lipsia. Confermati Sesko e Xavi Simons, i tedeschi hanno perso Dani Olmo, passato al Barcellona. Come da tradizione ormai sul mercato, il Lipsia ha preso tre giovani talenti ovvero l’attaccante Nusa dal Bruges, Vermeeren in prestito dall’Atletico Madrid e Ouedrago dallo Schalke 04, quest’ultimo accostato anche a club italiani. Il primo confronto in assoluto tra Inter e Lipsia si giocherà a San Siro.

Monaco

Il Monaco torna in Champions dopo una lunga assenza. Sono lontani i fasti di inizio millennio, quando il club del Principato raggiunse la finale (nel 2004), persa contro il Porto di Mourinho. La compagine allenata dal tedesco Adi Hutter si è privata di due dei suoi uomini migliori ovvero Fofana passato al Milan e Mohamed Camara, acquisto dall’Al Saad. Per rinforzarsi, i monegaschi hanno attinto alla Ligue 1 con gli arrivi di Lamine Camara, Christian Mawissa e George Ilhenikena.

Stella Rossa

Trentaquattro anni fa, la Stella Rossa di Savicevic, Pancev, Prosinecki, Jugovic, Mihajlovic trionfava in Coppa Campioni, battendo l’Olympique Marsiglia nella finale di Bari. Da allora un lungo oblio europeo per i serbi, interrotto nell’ultimo decennio con una serie di partecipazioni consecutive in Champions. Dominante in patria, la Stella Rossa ha acquistato due innesti interessanti ovvero l’angolano Maison e l’attaccante brasiliano Bruno Duarte. L’Inter disputerà il suo match con i serbi a San Siro, evitando il clima infernale del Marakana di Belgrdo, uno degli stadi più caldi al mondo.

Young Boys e Sparta Praga

Gli svizzeri dello Young Boys hanno stupito nei playoff, eliminando il Galatasaray di Icardi. Attenzione a un particolare della sfida che i nerazzurri disputeranno in trasferta. Il match si giocherà infatti su un terreno di gioco sintetico, un unicuum tra le partecipanti alla competizione. Trasferta anche a Praga per l’Inter contro una Sparta che ritrova la Champions dopo ben 19 anni. Nel 2016, l’ultimo confronto con i nerazzurri in Europa League con una vittoria per parte.