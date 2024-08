Doppio ‘allarme’ Inter: Inzaghi è preoccupato

Prime preoccupazioni per Simone Inzaghi. Le condizioni di due giocatori saranno valutate nei prossimi giorni per capire il problema

La netta vittoria contro l’Atalanta non basta per far trascorrere a Inzaghi una sosta in completa tranquillità. C’è un doppio allarme che preoccupa molto il tecnico. Due giocatori sono usciti per qualche piccolo problema fisico ed ora bisognerà capire meglio la loro condizione ed eventualmente i tempi di recupero.

Entrambi risponderanno alle convocazioni delle rispettive nazionali, ma non è escluso che subito dopo possano tornare a casa per eventualmente fare i controlli del caso e capire l’entità del problema. Le prime sensazioni sono positive e ad oggi la loro presenza per il match contro il Monza non sembra essere a rischio. Ma, come già successo con Lautaro, la priorità resta quella di non prendere rischi e, di conseguenza, saranno in campo solamente se al 100%.

C’è un po’ di preoccupazione per le condizioni di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. I due hanno lasciato il campo contro l’Atalanta non per scelta tecnica, ma a causa di un problema fisico. La speranza è che si siano fermati in tempo e quindi riuscire a recuperare in tempi brevi dal piccolo intoppo.

Bastoni e Calhanoglu, doppio allarme per Inzaghi

Bastoni ha accusato un affaticamento al soleo della gamba destra. Per il turco lo stesso problema, ma ai rotatori dell’anca sinistra. Entrambi risponderanno alle chiamate di Italia e Turchia anche se potrebbero tornare presto a Milano per proseguire il recupero.

La valutazione finale sarà fatta dallo staff medico delle rispettive nazionali, ma la volontà è quella di non prendere rischi inutili per non aggravare il problema. In caso di ritorno immediato ad Appiano Gentile, la loro presenza contro il Monza non dovrebbe essere in dubbio.

Contro il Monza, almeno di clamorose novità dell’ultimo minuto, ci sarà anche Barella. Il centrocampista nerazzurro non è stato convocato da Spalletti a causa di una operazione al naso in programma da tempo. Questa potrebbe costringere il sardo a qualche giorno di riposo e poi riprendere gli allenamenti per aiutare la squadra di Simone Inzaghi.

La trasferta in terra brianzola al momento è ricca di dubbi e incertezze a causa degli impegni con le nazionali. La speranza del tecnico è che tutti possano tornare a Milano senza particolari intoppi fisici così da poter schierare la migliore formazione possibile contro la squadra allenata da Nesta.