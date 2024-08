L’Inter pianifica il colpo in attacco: può arrivare prima del previsto

L’Inter si prepara a mettere a segno un colpo molto importante in attacco: la firma può arrivare prima del previsto

Il calciomercato ha le sue dinamiche, i suoi tempi e le sue valutazioni. I suoi protagonisti sanno di doverli cambiare in corso d’opera, in base alle necessità, al momento finanziario o alle occasioni che vengono prospettate dagli intermediari e dagli altri club, poi valutate dai dirigenti.

Per l’Inter non è stata una sessione così ricca, anzi si è dovuto fare di necessità virtù, seguire la linea giovane dettata da Oaktree e adeguarsi, a partire da Simone Inzaghi. Di fatto, gli unici due veri colpi messo a segno dopo l’arrivo della dirigenza americana sono stati quelli di Josep Martinez e Tomas Palacios, due calciatori con un futuro brillante, ma che difficilmente potranno esserlo già per l’attualità.

E, a proposito di futuro, è stato rimandato anche un ultimo intervento in attacco. Marko Arnautovic non è mai stato interessato a dire addio all’Inter prima di giugno 2025 – attuale scadenza del suo contratto – e i nerazzurri non l’hanno mai messo sul calciomercato, per cui, a meno di clamorose novità, resterà anche da settembre in poi. La situazione di Joaquin Correa è stata decisamente più movimentata, ma Inzaghi ha detto che il suo attacco gli piace così e si ritiene piuttosto soddisfatto del reparto.

L’Inter rimanda il colpo in attacco: possibile intervento a gennaio

Dunque, il solo Mehdi Taremi è servito a cambiare l’attacco di Inzaghi e darà una grossa mano alle rotazioni offensive, ma di fatto, al netto dell’utilizzo che potrebbe avere Correa – è probabile la sua esclusione dalla lista Uefa -, manca una seconda punta in grado di creare la superiorità numerica, legare i reparti e saltare l’uomo. Insomma, un calciatore con le caratteristiche di Albert Gudmundsson, non a caso seguito per tutta l’estate, ma senza mai affondare il colpo – poi la Fiorentina ha chiuso il suo arrivo.

Si parla tanto dei possibili calciatori che potrebbero arrivare l’estate prossima, magari Jonathan David a parametro zero, ma in realtà, se la società dovesse ritenerlo necessario, potrebbe anticipare il colpo già a gennaio, o comunque sondare delle piste giovani e non troppo costose, come da linea dettata da Oaktree – occhio sempre a Vanat.

Certo, anche in quel caso dovranno esserci delle uscite, ma è bene ricordare che quest’anno la stagione sarà molto lunga e il mercato di gennaio può rivelarsi molto prezioso.