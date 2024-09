100 milioni all’Inter, una big prepara il super colpo per il 2025

100 milioni di euro sul piatto, può lasciare l’Inter nell’estate 2025: la stella di Simone Inzaghi ha già le valigie in mano

L’estate nerazzurra si è chiusa con una serie di mosse in sede di mercato che hanno certamente soddisfatto tanto Simone Inzaghi quanto la maggior parte dei tifosi dell’Inter. Ê arrivato nelle ultime ore di agosto Palacios, pronto a rimpolpare la retroguardia. Ma non solo…

La dirigenza di viale della Liberazione si era già portata avanti con l’approdo a zero di Taremi e Zielinski, i quali hanno portato energie e qualità ad attacco e centrocampo. Adesso, però, è già arrivato il momento di guardare lontano. All’anno prossimo, ad una possibile clamorosa partenza che renderebbe furiosi i tifosi nerazzurri. Una nuova minaccia sta aleggiando intorno alla rosa di Inzaghi.

Il mercato estivo, certo, ha appena chiuso i battenti ma le big del calcio europeo sono alla continua ricerca di stelle, ed una in particolare sembrerebbe poter essere al centro di un affare assolutamente clamoroso. 100 milioni di euro, questa la cifra che il top club in questione potrebbe sul piatto per convincere Beppe Marotta a lasciar partire uno degli assoluti protagonisti dell’undici di Simone Inzaghi.

Ribaltone Inter: ecco 100 milioni per la stella

Non è un mistero che, da anni, tra le società maggiormente attive e con disponibilità economiche apparentemente infinite vi sia il PSG di Al-Khelaifi. Il club francese sembrerebbe, già a questo punto della stagione, pianificare l’assalto per uno dei campioni a cui Simone Inzaghi non vorrebbe arrivare mai a rinunciare.

Si parla di Marcus Thuram, alla sua seconda stagione in maglia nerazzurra. Arrivato un anno fa a zero dopo l’esperienza in Germania al Borussia Monchengladbach – lo voleva pure il Milan – il figlio d’arte non ha avuto dubbi, considerando la prima ed unica scelta quella di trasferirsi all’Inter.

Uno Scudetto da grande protagonista, la seconda stella sul petto: Thuram in poco tempo è diventato parte integrante del progetto nerazzurro. Alcuni rumors si sono debolmente fatti avanti negli ultimi mesi: alla fine, però, nulla di concreto. La dirigenza parigina ha tuttavia intenzioni più che serie per il 2025, in vista dell’estate, con una proposta da urlo.

100 milioni di euro l’offerta che il PSG potrebbe presentare per strappare Thuram all’Inter, una plusvalenza senza precedenti per il club nerazzurro che lo ha preso da svincolato nel luglio 2023. In tal caso Marotta e la dirigenza farebbero le dovute valutazioni, visto che Thuram sta segnando a raffica – decisivo con la doppietta nel 4-0 rifilato all’Atalanta – e lascerebbe un buco importante al fianco di capitan Lautaro.