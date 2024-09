Ausilio pesca il gioiello dal Borussia Dortmund: gigante da 20 milioni

Piero Ausilio può centrare un grande colpo dal Borussia Dortmund: il centrocampista può arrivare per 20 milioni di euro

Il centrocampo dell’Inter è stato sistemato ben presto nell’attuale sessione di calciomercato. Con la permanenza di Calhanoglu e Frattesi, nonostante i tanti rumors, il rinnovo di contratto di Nicolò Barella e l’acquisto a parametro zero di Piotr Zielinski, lo scacchiere si è subito ben definito per Simone Inzaghi, che ha delle valide alternative praticamente in tutte le posizioni in mezzo al campo.

I titolarissimi sono già ben scanditi e sono gli stessi della scorsa stagione, con delle gerarchie ben precise. Kristjan Asllani le ha accettate da tempo e sa bene che è il primo sostituto di Calhanoglu, ma anche che con tutte le partite che ci sono in programma avrà il suo spazio, soprattutto in Serie A.

Il regista albanese è uno dei migliori giovani in quella zona di campo, ha ancora grandi margini di crescita e l’Inter crede davvero nella sua esplosione in questa stagione. Se, però, la prossima estate si rendesse conto di voler giocare con maggior continuità, allora l’Inter potrebbe accettare di cederlo per una cifra superiore ai 30 milioni di euro o giù di lì.

Idea Nmecha per l’Inter: Ausilio segue la sua situazione al Borussia Dortmund

Sicuramente Marotta e Ausilio andrebbero ben presto alla ricerca di un sostituto importante per Asllani e andrebbero a caccia di un talento del Borussia Dortmund, che però non sta trovando tutto lo spazio che si aspettava in giallonero. Si tratta di Felix Nmecha, calciatore classe 2000 che abbina un’ottima tecnica a grande fisicità.

È alto 190 centimetri e può sfruttare questa sua caratteristica per spiccare nel centrocampo dell’Inter, dove attualmente non c’è nessun calciatore bravo nel gioco aereo e con le sue caratteristiche. Nel terzetto nel cuore del 3-5-2 può giocare praticamente in tutti i ruoli e può anche essere sfruttato nel ruolo di trequartista, dove possono essere valorizzate le sue qualità di inserimento.

Insomma, Inzaghi avrebbe a disposizione un vero e proprio jolly e a prezzi non troppo alti. Vista l’età e un ingaggio ancora non elevato, Oaktree potrebbe avallare il suo acquisto, che potrebbe acquistarlo per 20 milioni di euro e tentare tra qualche anno di centrare una plusvalenza corposa dalla sua possibile vendita. Con la cessione di Asllani, l’idea di Ausilio potrebbe diventare molto di più.