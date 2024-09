Dall’Inter alla Saudi League: cessione ufficiale in extremis

In Arabia il calciomercato è ancora aperto e una cessione è diventata ufficiale in extremis. Ecco tutti i dettagli dell’operazione

Se in Italia il calciomercato è chiuso, in Arabia la sessione è aperta e le squadre sono al lavoro per piazzare gli ultimi colpi. E un acquisto è diventato ufficiale davvero in extremis. Un rinforzo molto importante per il club considerando anche il fatto che stiamo parlando di un calciatore giovane, ma anche esperto.

Un passaggio con la formula del prestito e nei prossimi mesi si valuterà se prenderlo a titolo definitivo oppure farlo tornare in Europa. Il giocatore in estate era stato proposto anche all’Inter, ma i nerazzurri non hanno mai realmente affondato il colpo per diversi motivi. Per lui ora una esperienza nel campionato saudita e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se la scelta è quella giusta oppure no.

Calciomercato: niente Inter, va in Arabia Saudita

L’Inter è stata sicuramente protagonista nell’ultima sessione di calciomercato. I nerazzurri sono riusciti a puntellare la rosa con giocatori di esperienza, ma anche giocatori giovani come Palacios. L’argentino è arrivato nelle ore finali della sessione per rinforzare il reparto difensivo.La scelta di prendere il giovane sudamericano è stata fatta dopo una attenta riflessione su diversi profili. E tra i giocatori che sono stati proposti a Marotta ci sarebbe anche Zouma.

Il transalpino in passato era considerato come uno dei talenti emergenti del calcio mondiale, poi alcune esperienze non sono andate nel migliore dei modi e per questo motivo il salto definitivo di qualità non è arrivata. Da parte dell’Inter non c’è mai stata una apertura al passaggio del giocatore alla corte di Simone Inzaghi e per questo motivo il West Ham ha dovuto trovare una soluzione differente.

Alla fine l’ha spuntata il club saudita Al Orobah. Un passaggio in Arabia con la formula del prestito. Una soluzione temporanea per consentire al giocatore di avere continuità magari in attesa di ritornare in Europa la prossima stagione. Difficile in questo momento pensare al futuro considerato che siamo ancora all’inizio dell’annata.

Ma Zouma vuole sfruttare questa chance per ritornare ai suoi livelli e poi sperare in una nuova occasione in uno dei campionati più importanti. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi. Per il momento il presente si chiama calcio arabo e la speranza è quella di poter fare bene per sognare in grande.