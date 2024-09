Firma e addio all’Inter: in Premier già a gennaio

Ore calde per il rinnovo di contratto di Dumfries con l’Inter ma lui sogna ancora la Premier League, potrebbe essere aggiunta una nuova clausola nel contratto che lo spingerebbe all’addio a gennaio

A mercato chiuso, tutti i discorsi non conclusi sono ufficialmente rimandati alla prossima sessione. Compresi quelli in cui l’Inter sembrava potesse aver ancora voce in capitolo, in relazione all’innesto di un quarto centravanti diverso da Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Entrambi sembrerebbero stati confermati nell’organico di Simone Inzaghi e a meno di colpi di scena legati a mercati esteri esotici, sarebbero destinati alla permanenza almeno fino a gennaio. Ciononostante appare inverosimile che la dirigenza possa prendersi la briga di stravolgere gli equilibri a metà stagione, quando servirà l’apporto di tutti per via dei numerosissimi impegni fra campionato e coppe. Al contrario, si cercherà di lavorare sul mercato soltanto laddove le condizioni lo ammettano e siano realmente vantaggiose.

Fra gli indiziati potrebbe ancora tornare a far parlare di sé Denzel Dumfries, esterno destro olandese accostato allo scenario di Premier League a più riprese nel giro delle ultime due stagioni. Il calciatore sarebbe innanzitutto proiettato verso la firma del rinnovo di contratto con l’Inter che dovrebbe assicurargli non soltanto una posizione più salda all’interno dell’organico per scongiurare eventuali dipartite a costo zero, ma anche promettergli l’innesto di una clausola rescissoria applicabile all’estero proprio nel caso in cui fosse ancora oggetto di sondaggio inglese.

Dumfries, rinnovo con l’Inter e sogno Premier: per Inzaghi è ancora importante

I contatti fra club ed entourage sono stati avviati da diverse settimane e hanno trovato spazio aperto soprattutto nel periodo contemporaneo alla disputa dell’Europeo, ove il calciatore ha vestito i colori della Nazionale Olandese con buoni risultati personali. Mancherebbe ormai soltanto la firma per suggellare l’impegno fra le parti.

Trascorsi questi mesi di prima metà annata, Dumfries potrebbe infine sposare il progetto tecnico di un’altra squadra specie se a lungo andare la posizione di Matteo Darmian, ancora ben salda per Inzaghi, non dovesse vacillare e nel frattempo dovesse ben mettersi in mostra anche Tajon Buchanan. L’esterno olandese sogna di calcare i prati inglesi ma fino ad allora, fino al momento dell’apertura di uno spiraglio di speranza, continuerà a difendere i colori nerazzurri a cui appare comunque piuttosto legato. Seguito dal fatto che anche per lo stesso Inzaghi il calciatore ha assunto un’importanza strategica non indifferente all’interno dei propri schemi di gioco, in alternanza con l’altro esterno destro a sua disposizione.