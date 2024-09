Rescissione e ritorno all’Inter: firma a zero subito

Era nell’aria la rottura con l’Hajduk Spalato e adesso è ufficiale, Perisic ha risolto il contratto ed è libero per legarsi ad una nuova squadra. Occhi su Monza e Como in Serie A mentre non ci sarebbe spazio all’Inter

A ridosso della chiusura della sessione estiva di mercato comune a tutti i grandi campionati europei, l’Inter ha messo a segno l’ultimo colpo di rinforzo. Tomas Palacios è stato accosto da Simone Inzaghi ed il resto della squadra e dalla prossima settimana inizierà ad allenarsi assieme al gruppo, al fine di esser convocabile a partire dalla quarta giornata di Serie A contro il Monza in programma a seguito della sosta nazionali d’inizio settembre.

Ciononostante restano ancora pendenti alcune situazioni di mercato non ancora ben decifrate. Come quella di Victor Osimhen, probabilmente la più importante dell’intero scenario europeo, ormai completamente slegato dal Napoli. Il calciatore starebbe ancora contrattando con la controparte saudita dell’Al-Ahlii dopo esser sfumata del tutto la pista Chelsea e continua ad alimentare pareri contrastanti.

Intanto, al fine di cambiare aria il prima possibile senza attendere l’apertura della sessione invernale, anche un altro giocatore in rottura con il proprio club avrebbe preso una decisione drastica: quella della risoluzione anticipata del contratto. Trattasi dell’ex esterno nerazzurro Ivan Perisic, di cui avevamo già trattato negli scorsi giorni.

Perisic risolve con l’Hajduk Spalato, è libero a parametro zero: ritorno in Serie A possibile

Il calciatore aveva infatti espresso la volontà di cambiare aria dopo aver trascorso tra le file del club croato soltanto pochi mesi per un totale di 12 presenze collezionate, lì dove aveva giocato diciassette anni prima senza mai aver esordito.

L’esterno ha esplicitato le proprie condizioni al club e l’accordo non si è fatto attendere, accompagnato dal comunicato ufficiale diramato nelle scorse ore sui propri canali web. Perisic sarebbe adesso a caccia di una nuova sistemazione a dopo il mezzo intrigo di mercato con la Fiorentina costato un ‘no’ secco da parte di Rocco Commisso, sarebbe piuttosto attiva e vivace la pista che lo porta al Monza. Da non trascurare neppure la pista che potrebbe portarlo, rigorosamente a parametro zero, alla neopromossa Como. Al contrario, non sarà da prendere in considerazione la possibilità di un ritorno all’Inter vista la gerarchia ben definita da parte di Inzaghi per il resto della stagione.