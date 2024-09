Folle tradimento al Milan, piace all’Inter: il trasferimento che nessuno si aspetta

Uno scenario folle che, in sede di mercato, può portare al tradimento al Milan: l’Inter ci prova davvero, è un colpo pazzesco

Il mercato non dorme mai e così anche Beppe Marotta che sta già studiando le prossime soluzioni per arricchire la rosa di Simone Inzaghi. A tal proposito sembra stia lentamente prendendo forma una suggestione a dir poco clamorosa che metterebbe di nuovo in ginocchio il Milan.

In campo, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha già messo le cose in chiaro. Sarà difficile scucire lo Scudetto dalle maglie nerazzurre, così come arrivare ad anticipare un dirigente navigato come Beppe Marotta in ottica calciomercato. A tal proposito una novità potrebbe, in maniera diretta, riguardare proprio i rivali rossoneri. L’Inter guarda, come accade ormai da anni, con grande lungimiranza al futuro.

Anche in sede di mercato, dove Marotta è attento alle possibilità che possono presentarsi settimana dopo settimana. Una in particolare, ma non nell’immediato, potrebbe portare ad un pazzesco tradimento al Milan. Dai rossoneri ai nerazzurri il passo è breve, è già successo nel recente passato con Hakan Calhanoglu e può tornare a capitare. C’è già la possibile data, il presidente dell’Inter ha le idee chiare e non esclude il grande affare: ecco di chi si tratta.

Tradimento ‘programmato’: dal Milan all’Inter

Uno sguardo attento ai giovani. La politica dell’Inter, in sede di calciomercato, è chiara. E se ci sarà occasione di mettere le mani su un gioiello – come accaduto recentemente con Palacios in difesa – l’attenzione resterà massima. A tal proposito, Marotta può servire l’ennesimo pesantissimo sgarbo al Milan.

Si tratta di Daniel Maldini, che a Monza sembra aver trovato la sua dimensione ideale per crescere ed esprimere tutto il suo talento. Il figlio dell’ex leggenda rossonera Paolo ha recentemente messo a segno un grande gol contro la Fiorentina, risultando ancora una volta uno dei migliori in campo della squadra di Alessandro Nesta. Il Milan lo ha ceduto a titolo definitivo poco più di un mese fa, un capitolo chiuso. Adesso per Daniele potrebbe clamorosamente aprirsi quello nerazzurro, con la dirigenza dell’Inter che sta tenendo d’occhio il 22enne per il futuro.

Magari per l’estate 2026, quando il contratto del ragazzo scadrà con i biancorossi. Sono però presenti delle opzioni all’interno dell’accordo che – a determinate condizioni – potrebbero allungare il legame tra il club brianzolo e Daniel. Ad ogni modo Marotta ha messo gli occhi sul classe 2001 che ha segnato 1 gol in 4 presenze fino a questo momento. L’anno scorso per Maldini 18 presenze con 4 reti e 1 assist vincente, in appena 588′ in campo.