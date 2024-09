Sorpresa Lautaro: la rivelazione a Sky Sport

Anche l’ex difensore rossonero Costacurta elogia l’atteggiamento di Lautaro Martinez in campionato, sempre pronto ad aiutare i compagni anche in fase di non possesso

Può darsi che non sia stato l’avvio di stagione migliore di Lautaro Martinez sotto il profilo meramente realizzativo. Infatti, rispetto alla scorsa annata al termine della terza giornata di campionato, è ancora a secco di gol.

Ne aveva segnati cinque di cui due doppiette, ma è pur vero che non aveva accusato alcun fastidio muscolare rallentante. Non c’è dunque da preoccuparsi, perché si sbloccherà presto. E intanto è Marcus Thuram a farne le veci, quasi che le posizioni si fossero invertite. L’Inter non ne soffre, anzi sembra assolutamente in salute.

Ciò di cui però il centravanti argentino può vantarsi fortemente è il fatto che rispetto al passato ha perfezionato la capacità di gestire le situazioni in campo e di trascinare la squadra da vero leader. Una caratteristica tutt’altro che propria a qualsiasi calciatore. Da vero capitano, come sottolineato anche da Beppe Bergomi in una recente intervista, Lautaro è cresciuto a sufficienza per meritarsi la fascia ereditata da Samir Handanovic e quanti prima di lui l’abbiano indossata, nel rappresentare la maglia nerazzurra.

L’atteggiamento di Lautaro piace a Costacurta, l’ex difensore è rimasto affascinato contro l’Atalanta

Piace anche l’atteggiamento propositivo di Lautaro durante le partite, volto al sacrificio e l’aiuto dei compagni di squadra nelle fasi di non possesso palla in cui è necessario l’apporto del collettivo per tamponare l’avanzata avversaria e ripartire.

Lo ha dimostrato anche nell’ultima partita giocata contro l’Atalanta, sconfitta dall’Inter con un sonoro 4-0 entro le mura casalinghe di San Siro. Dell’attaccante argentino è rimasto affascinato anche Billy Costacurta, ex difensore del Milan ed opinionista, nel commento seguente la prestazione nerazzurra contro i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Nel consueto intervento per ‘Sky Sport’, non ha infatti nascosto il suo entusiasmo per quanto visto: “Sono impressionato delle scivolate che fa Lautaro per recuperare il pallone, sono contento quando vedo un calciatore così comportarsi da leader“. Poi l’attenzione è stata posta sull’Inter nel suo complesso, andando a toccare punti importanti sulla salute della squadra gestita da Simone Inzaghi e le chance di poter arrivare nuovamente in fondo ai giochi stagionali di campionato come occorso in passato.