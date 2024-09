UFFICIALE, Barella si è operato: i tempi di recupero

Nicolò Barella non partirà con la Nazionale italiana e si è sottoposto a un piccolo intervento chirurgico: l’annuncio ufficiale e i tempi di recupero

L’Inter si sta ancora godendo la bella vittoria contro l’Atalanta e la ritrovata vetta della classifica, in cui Nicolò Barella è stato grande protagonista con un gol splendido al volo di mancino, destinato a diventare una delle copertine dell’attuale campionato di Serie A. Il centrocampista, però, ora è costretto a fermarsi, anche se solo per qualche giorno.

Come riportato dall’Inter, infatti, “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito”, si legge nella nota. E ancora: “Il centrocampista nerazzurro osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti con il gruppo la prossima settimana”.

I tempi di recupero non dovrebbero essere per nulla lunghi, anzi la mezzala sarda dovrebbe essere a disposizione già per il match con il Monza dopo la sosta per le nazionali. L’intervento serviva solo a migliorare un po’ la sua respirazione.