Colpo di scena Casadei, annuncio ufficiale

Dopo aver flirtato con alcuni club italiani per un ritorno in patria, l’ex Inter ha preso una decisione: come cambia il suo futuro

Quasi 15 milioni di euro per sognare. Per strappare al calcio italiano un talento cristallino, appena uscito vincitore, da trascinatore, dal campionato Primavera con la maglia dell’Inter guidata da Cristian Chivu. Tanto il Chelsea ha pensato di investire, nel luglio del 2022, su Cesare Casadei, il classe 2003 fiore all’occhiello del settore giovanile della Beneamata.

Dopo essersi messo in luce nella squadra Under 21 del colosso britannico, il ravennate è stato girato in prestito prima al Reading e poi al Leicester, per due esperienze – entrambe in Championship, la Serie B inglese – che hanno contribuito alla crescita del ragazzo. Poco prima dell’avventura nelle Foxes, alla vigilia dell’estate 2023, ecco il Mondiale Under 20 che lo ha consacrato sulla scena internazionale.

Capocannoniere della kermesse, eletto MVP alla fine di un torneo che ha visto la sua Italia soccombere solo in finale, Casadei ha fatto quello step che mancava per essere considerato a tutti gli effetti un giocatore vero. E non più una semplice, per quanto splendida, promessa.

L’ex nerazzurro si è meritato sul campo il ritorno alla base, ma stavolta in prima squadra, dove ha potuto fare il suo esordio in Premier con la maglia dei Blues. Alla fine della stagione scorsa sarebbero stati 71 i minuti in campionato, spalmati su 11 apparizioni. Forse pochi come valore assoluto, ma tanti se pensiamo alla rosa extralarge del Chelsea, conseguenza del folle mercato spendaccione del patron Todd Boehly.

Casadei, si cambia: novità in arrivo

La nuova stagione 2024/25 si è aperta con una situazione che non lascia ben sperare per il futuro. Nonostante la dirigenza inglese abbia provato a smistare in uscita alcuni profili fuori dal progetto tecnico, il roster del Chelsea conta ancora con 44 giocatori. Molto difficile trovare spazio nel centrocampo di Maresca, il nuovo tecnico, che ha problemi di abbondanza fuori dal comune.

Ecco che allora, durante tutta l’estate, si è vociferato di un ritorno in Italia dell’enfant prodige, corteggiato dal Bologna e, udite udite, anche dal Milan. Niente si è concluso prima del 30 agosto, ma una recentissima decisione del calciatore potrebbe essere propedeutica ad un cambio di maglia che a questo punto potrebbe concretizzarsi nel mercato di gennaio.

Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, l’agenzia di procuratori Epic Sports ha annunciato l’entrata, nella propria scuderia, del classe 2003. Solitamente, quando un giocatore già oggetto di interesse da parte di altri club cambia la procura, quasi sempre significa che si sta avvicinando una nuova esperienza. Un trasferimento altrove che, chissà, potrebbe regalare al calcio italiano un talento per il quale molti sono disposti a giurare.

Se solo a Casadei fosse garantita una maglia da titolare in qualche squadra del massimo campionato, si dice, il suo valore emergerebbe al punto tale da guadagnarsi senza troppi problemi una convocazione con l’Italia di Luciano Spalletti.