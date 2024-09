Firma e addio immediato all’Inter: affare da 20 milioni di euro

L’Inter può dire addio a un suo titolarissimo: la partenza può concretizzarsi per soli 20 milioni di euro, non resterà in Serie A

Il calciomercato non dorme mai, anche a sessione appena conclusa e anche se non ha affatto rivoluzionato la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Gli investimenti effettuati non sono per nulla stati così importanti, ma ciò non vuol dire che l’Inter non possa essere considerata tra le favorite assolute per conquistare lo scudetto e lottare anche in Europa, con l’obiettivo di confermarsi tra i primi otto club del Vecchio Continente.

Eppure, qualcosa già bolle in pentola per il mercato che arriverà, a gennaio e soprattutto a giugno, quando i nerazzurri sono ben consapevoli di dover cambiare diversi elementi, magari ringiovanendo anche la rosa, come da direttive della nuova proprietà americana.

A tal proposito, la posizione di un titolare di Inzaghi resta in bilico, nonostante le ultime notizie. Si tratta di Denzel Dumfries: l’esterno olandese ha perso il posto in favore di Matteo Darmian, che garantisce maggiore equilibrio, ma è comunque un dodicesimo uomo che entra con continuità e si rivela prezioso in campo. La sua situazione sul calciomercato, però, resta in evoluzione, tanto che ben presto dovrebbero arrivare ulteriori sviluppi.

I tempi per il rinnovo di Dumfries: l’addio è sempre più probabile a giugno

La priorità dell’Inter per il destino di Dumfries è blindare l’ex PSV con il rinnovo di contratto. La scadenza prevista attualmente è a giugno 2025, per cui Marotta e Ausilio vogliono scongiurare per prima cosa un addio del ragazzo a parametro zero. Per questo, è sempre più vicina la firma sul rinnovo di contratto, che dovrebbe garantire un accordo fino al 2028 o al 2029.

Lo stipendio dell’olandese salirà sui 4 milioni di euro a stagione, ma non garantisce affatto la permanenza dell’esterno per la prossima estate. La prova sta arrivando anche dall’attuale trattativa per il rinnovo, visto che l’entourage del ragazzo sta lavorando sull’inserimento di una clausola rescissoria piuttosto bassa, sui 15-20 milioni di euro.

L’Inter, da par suo, vorrebbe guadagnare dal suo addio una trentina di milioni, ma è probabile che dovrà accontentarsi di un po’ di meno. La firma sul rinnovo, in ogni caso, potrebbe arrivare già dopo la sosta per le nazionali o poco più tardi, tanto che al momento mancano già solo gli ultimi dettagli. Dumfries resta, ma non dovrebbe essere per molto tempo.