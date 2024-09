Non solo Osimhen: maxi offerta per un big dell’Inter

L’affare del giorno porta Victor Osimhen verso la Turchia, ma il Galatasaray potrebbe provarci anche per un big dell’Inter

Lui è in rotta col Napoli e sa che con Antonio Conte non avrebbe spazio. Così, a sorpresa, nelle scorse ore si è aperto un canale, una vera e propria uscita d’emergenza, che porta in Turchia. Il Galatasaray è riuscito a convincere De Laurentiis e a trovare un principio di intesa con il procuratore di Victor Osimhen.

E così l’attaccante nigeriano potrebbe davvero andare in prestito al club turco. Prima, però, dovrebbe prolungare di un’altra stagione con gli azzurri, in modo da non svalutare il proprio cartellino in vista di una cessione rimandata a giugno prossimo. Ormai ci siamo. Più voci hanno già confermato che il bomber azzurro dovrebbe aver già accettato di trasferirsi in prestito al club turco. Con ingaggio da 11 milioni interamente pagato dai giallorossi anatolici.

Al Napoli conviene così, e anche a Osimhen. De Laurentiis ha trovato un club disposto ad accollarsi tutto l’ingaggio del nigeriano e il Galatasaray ha l’occasione di portarsi in rosa un top-player dopo l’infortunio di Mauro Icardi, che potrebbe star fuori anche più di un mese.

Certamente Osimhen sognava altre destinazioni. Ma non può certo impuntarsi: con Conte non avrebbe possibilità di recuperare spazio, specie dopo l’arrivo di Lukaku. In ogni caso, con il suo procuratore, ha già immaginato di poter porre delle condizioni.

Osimhen al Galatasaray: le condizioni imposte dal nigeriano al Napoli

Victor, dunque, impone delle condizioni. E non è difficile immaginare quali… Osimhen vorrebbe che nel rinnovo di contratto la sua clausola rescissoria venga abbassata. A quanto? Probabilmente a 75 milioni di euro. O addirittura a 70. Una bella differenza rispetto ai 130 milioni di euro attuali. Inoltre il nigeriano potrebbe chiedere anche una clausola rescissoria (magari un po’ più alta) per gennaio, nel caso in cui PSG, Arsenal o squadre arabe si rifacciano sotto per averlo. E De Laurentiis potrebbe essere costretto a dire di sì…

Per questo il nigeriano è già atteso a Istanbul per le visite mediche e la firma. Il tutto organizzato prima per la partenza per Abuja, dove dovrebbe raggiungere la sua Nazionale (si dice con un volo privato messo a disposizione dal Galatasaray).

E non è tutto: a gennaio, secondo alcune voci, il Galatasaray potrebbe provarci per Davide Frattesi. Dopo Osimhen, dunque, i turchi potrebbero voler mettere mani anche su un altro big: un centrocampista. E, stavolta, potrebbero bussare a casa dell’Inter. Ma è facile prevedere che da parte del club nerazzurro, in caso di approccio degli uomini mercato di Dursun Ozbek, un no secco e convinto.

Presto arriverà anche il momento del bilancio e sarà possibile dire chi ha vinto dopo il lungo braccio di ferro… Alla luce delle ricostruzioni attuali, sembra che ad aver avuto la meglio sia stato Aurelio De Laurentiis.

Assalto al big nerazzurro dopo Osimhen

Il patron del Napoli ha rischiato escludendolo dalla lista Serie A del Napoli dopo la mancata cessione nell’ultimo giorno di mercato. Ma, così facendo, ha forzato il centravanti nigeriano ad accettare il trasferimento in Super Lig. Lo ha messo spalle al muro.

Per forza di cose, prima del prestito, Osimhen deve però rinnovare il suo contratto con il Napoli proprio per non tornare a scadenza la prossima estate. Dall’attuale scadenza, fissata a giugno 2026, si dovrebbe così passare a un contratto con fine naturale fissata per giugno 2027. Nella speranza di arrivare a una separazione definitiva entro giugno 2025.

Sponda Frattesi, i turchi non potranno far leva né sulla volontà della società di liberarsi di un problema né sulla voglia del giocatore di cambiare aria. L’Inter non vuole cedere il ventiquattrenne e l’ex Sassuolo non sembra intenzionato a lasciare la Serie A per la Super Lig. Frattesi non si tocca. Se ne riparlerà nel caso a giugno 2025.