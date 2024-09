Assurdo Berardi, novità impensabile sul suo futuro

L’attaccante neroverde, fermo ai box dopo il grave infortunio dello scorso marzo, è ancora oggetto di rumors di mercato

Con i ‘se’ e con i ‘ma’, si sa, non si fa la storia. Ma chissà cosa sarebbe successo se, in quel maledetto pomeriggio di marzo allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, non si fosse lesionato completamente il tendine d’Achille della gamba destra. Chissà se magari lui, la stella di una squadra che negli ultimi anni si era sempre salvata in grande tranquillità annusando talvolta anche l’aria dell’alta classifica, avrebbe potuto evitare una retrocessione shock.

Proprio lui, che aveva giurato fedeltà eterna al Sassuolo dopo anni di corteggiamenti da parte delle varie big italiane – dalla Juve al Milan, tutti hanno provato a strappare il talento agli emiliani – è mancato all’appello nella difficile rincorsa alla salvezza. Dopo tante stagioni da pericolosa e divertente outsider del campionato di Serie A, il club neroverde è tornato nel Purgatorio della Serie B. Col sui giocatore più rappresentativo che continua a ricevere proposte per una permanenza nella massima serie con una nuova maglia.

Anche durante un’estate passata in palestra e sui campi a completare la riabilitazione, Domenico Berardi non è stato dimenticato dai top club italiani. Ci ha provato la Fiorentina, ci ha rimuginato sopra il Milan, e anche la stessa Inter ad un certo punto ha pensato di poter fare il colpo gobbo magari a fine mercato. Quando il Dg Carnevali avrebbe magari abbassato il prezzo di una valutazione ritenuta eccessiva anche dalle rivali.

Nulla da fare, Mimmo è rimasto in Emilia. Aspettando pazientemente un ritorno in campo che dovrebbe avvenire, salvo complicazioni, a metà ottobre. Non per questo però, si sono attenutati le voci di mercato sull’attaccante.

Berardi, spunta l’ipotesi inaspettata per l’immediato futuro

Come detto, la dirigenza emiliana ha resistito fino alla deadline di mercato del 30 agosto nel trattenere la sua stella in rosa. Contestualmente, i club di A interessati al nazionale azzurro si sono presi del tempo, speranzosi di poter ingaggiare il giocatore magari nel mercato di gennaio. Quando presumibilmente non solo sarà calato il prezzo, ma quando il calciatore avrà anche – questo è l’auspicio – dimostrato sul campo di esser tornato in buona forma dall’infortunio.

Indiscrezioni degli ultimi giorni confermano però uno scenario che avrebbe del clamoroso: Berardi che resta fino a fine stagione al Sassuolo. Il club cadetto vorrebbe risalire il prima possibile in Serie A, e l’apporto di un giocatore oggettivamente ‘fuori categoria’ potrebbe favorire eccome questo disegno.

C’è da dire che la partenza del Sassuolo in campionato non lascia presupporre nulla di buono: 5 punti in 4 partite, scoppola casalinga rimediata per mano della Cremonese nell’ultima giornata, e secondo posto lontano già 3 punti. La classifica della B resta però cortissima: spazio e tempo per recuperare c’è. Forse con un Berardi abile ed arruolato la scalata si farebbe più semplice…