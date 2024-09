Inzaghi li fa fuori dalle liste Champions dell’Inter: i due esclusi e i motivi della scelta

Simone Inzaghi ha ormai scelto chi tenere fuori dalla lista dell’Inter per la prossima Champions League: chi è stato escluso e i motivi

L’Inter di Simone Inzaghi si è fermata in vetta alla classifica, a pari punti con la Juve, prima della sosta. Molto presto, però, dovrà fare i conti anche con la nuova Champions League che aprirà i battenti tra circa due settimane e per cui sono già stati decisi i calendari.

Ora è tempo di ufficializzare le liste di tutte le squadre e Simone Inzaghi ha fatto la sua scelta, pur prevedendo due esclusioni importanti. In molti pensavano che la scelta sarebbe ricaduta su Tajon Buchanan, visto che l’esterno è ancora alle prese con il recupero dalla rottura della tibia avvenuta in nazionale con il Canada durante la Copa America.

Invece, l’allenatore ha deciso che, pur rientrando a novembre, l’esterno potrebbe essere parecchio utile e ha escluso, invece, Joaquin Correa e il nuovo arrivato Tomas Palacios. I motivi sono parecchio diversi: l’attaccante non è mai davvero stato incluso nel progetto, per lui non è stata trovata una sistemazione e arriverà in scadenza di contratto a giugno 2025. È chiaro, però, che non faccia parte dei piani del club per il presente e per il futuro. Al massimo, sarà utilizzato in campionato a gara in corso o in Coppa Italia, ma è ultimo nelle gerarchie dell’allenatore.

I motivi dell’esclusione di Palacios dalla lista Champions

Per Palacios, invece, il discorso è un po’ più complicato. Il nuovo acquisto argentino è giovane e deve ancora ambientarsi in Italia, avrà bisogno di un periodo di assestamento in cui sarà poco utilizzato, almeno fino all’inizio del 2025. Inzaghi sa già che difficilmente lo schiererebbe in Champions League e quindi, dovendo escludere qualcuno, ha puntato su di lui.

D’altronde, in quella posizione di campo c’è già Alessandro Bastoni e, in caso di assenza dell’italiano, potrebbe essere arretrato Carlo Augusto che ormai conosce quel ruolo alla perfezione. Buchanan ha, invece, caratteristiche che non ha nessuno nella rosa dell’Inter.

È abile nel saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, in più il suo recupero sta procedendo al meglio, per cui potrebbero non essere più di 4 o 5 le partite che salterebbe nella prima fase. A gara in corso, Inzaghi ha voluto riservarsi un’arma in più nel suo fodero e potrebbe non essere una decisione sbagliata.