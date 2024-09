Lautaro Martinez tra campo e fantacalcio: quanto spendere per lui

Lautaro Martinez non è andato ancora a segno nella nuova stagione con l’Inter: quanto spendere per l’argentino e il punto per il fantacalcio

La nuova stagione è appena iniziata, ma ancora manca uno dei protagonisti più illustri per l’Inter, quel Lautaro Martinez che è capitano e simbolo del club nerazzurro, ormai da diverse stagioni. Il Toro sa bene come si fa a gonfiare la rete e l’anno scorso ha mostrato di essere ormai un calciatore completo, un bomber capace di andare in rete praticamente in ogni occasione disponibile e laurearsi capocannoniere della Serie A.

È stato un grande trascinatore anche dell’Argentina, come è evidente da ciò che è successo nell’ultima Copa America, in cui si è mostrato leader assoluto. I trofei alzati al cielo gli hanno dato grande consapevolezza, e non bisogna dubitare di lui nonostante un inizio piuttosto blando nell’attuale campionato italiano.

In tre partite giocate, infatti, non è ancora riuscito ad andare a segno, una rarità per chi ci ha abituato a ben altre medie realizzative. La condizione fisica non è delle migliori, d’altronde ha ripreso ad allenarsi solo il 6 agosto e ha avuto anche un affaticamento muscolare, ma Simone Inzaghi conta di averlo al massimo molto presto.

Quanto pagare Lautaro Martinez all’asta del fantacalcio

Non è solo tempo di campo, però, ma anche di fantacalcio per molti tifosi che proprio non possono farne a meno. E in tanti si chiedono quanto sia giusto rilanciare e come gestire il budget per avere Lautaro Martinez in squadra. Detto che si tratta di un gioco e che ognuno può fare come meglio crede per divertirsi al meglio, indebolire troppo reparti come porta, difesa e centrocampo può essere un autogol, anche se permette di arrivare al Toro.

Detto ciò, per chi deve fare l’asta, crediamo che, tranne in leghe particolari, il bomber principe dell’Inter sarà uno dei più pagati, anche fino al 45 per cento del budget. Il nostro consiglio è gestire con oculatezza i crediti e arrivare al reparto offensivo con il 60% del budget.

A quel punto si può pensare di destinare il 35-40% dei crediti rimasti su un primo slot come Lautaro, e vi resteranno comunque finanze importanti per affondare il colpo su altri due partner d’attacco di buon livello per completare un buon tridente. Facendo un esempio concreto, con 500 crediti totali di budget, non consigliamo di andare oltre i 210.