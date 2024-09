Stupore in casa Inter, quasi 1 mese di stop: che tegola

Come un fulmine a ciel sereno, l’infortunio è risultato essere più grave del previsto: grande stupore in casa Inter, il big è ko

In campo l’Inter di Simone Inzaghi ha fino a questo momento dato il meglio di sé. Al netto dello sfortunato e rocambolesco pari in casa del Genoa, le recenti uscite contro Lecce e Atalanta hanno già chiarito alle big di Serie A quale sarà la big da battere per sperare di conquistare lo Scudetto.

Parla chiarissimo il 4-0 all’Atalanta che, inerme davanti al gioco proposto da Simone Inzaghi, non ha potuto fare altro che incassare la pesantissima sconfitta. Ma la strada è ancora lunga e da qui al tricolore passeranno diversi mesi. Nel mezzo il calciomercato che a gennaio così come già accaduto durante la sessione estiva che si è da poco chiusa, potrebbe riservare alcune sorprese per mano del solito Beppe Marotta.

Parallelamente, però, è arrivata un aggiornamento decisamente inatteso dopo l’ultimo match di campionato. Nelle scorse ore è giunta una notizia che ha lasciato di stucco la tifoseria nerazzurra. Un infortunio più grave del previsto, una vera e propria tegola che nessuno si sarebbe aspettato. Lo stop è inevitabile: il big è finito ko e rimarrà fermo per diverse settimane, ecco cosa è successo.

Inter, tegola inaspettata: il big è ko

Non è un mistero che con l’inizio della nuova stagione sia cosa abbastanza comune incappare in problemi fisici, dopo la pesante preparazione estiva che ha coinvolto i club sparsi per il mondo. A tal proposito una tegola pesantissima ha spiazzato i tifosi dell’Inter e non solo: l’infortunio è grave.

Si parla dell’ex capitano nerazzurro Mauro Icardi, trasferitosi nel luglio 2023 dal PSG al Galatasaray per 10 milioni di euro. Un rendimento importante quello dell’argentino, nella sua prima stagione in Turchia nella quale ha collezionato 47 presenze con 32 gol tra campionato e coppe e ben 12 assist. Un perno insostituibile nell’attacco del Galatasaray che però adesso dovrà rinunciare al bomber sudamericano per circa un mese.

Al minuto 24 della partita contro l’Adana Demirspor, infatti, Icardi è uscito per un infortunio. Uno stiramento di secondo grado alla schiena: proprio il club turco lo ha reso noto sui canali ufficiali. “Mauro Icardi ha avvertito dolore al muscolo destro della schiena, nel primo tempo della partita dell’Adana Demirspor della quarta giornata di Trendyol Super League”, si legge nella nota. La diagnosi a questo punto parla di “stiramento di secondo grado” dopo gli accertamenti a cui è stato sottoposto nelle scorse ore.

L’attaccante ha già iniziato le cure del caso, per tornare a disposizione il prima possibile. Difficile che ciò possa accadere entro fine mese: si parla di uno stop che potrebbe costringere l’ex capitano dell’Inter a rimanere ai box tra le tre e le sei settimane. Una tegola non da poco, nonostante nelle scorse ore il Galatasaray abbia ufficializzato l’arrivo in prestito di Victor Osimhen dal Napoli. Per l’argentino, al suo rientro, la concorrenza sarà spietata.