Ufficiale Inter, arriva una clamorosa decisione: coinvolta anche la Juve

Decisione ufficiale quella comunicata nelle scorse ore. Coinvolte, principalmente, l’Inter e la Juventus. Ecco cosa accadrà nei prossimi mesi

Settimana di pausa per la Serie A per gli impegni delle Nazionali. Con il mercato concluso, c’è una priorità per i club a inizio settembre ovvero la presentazione delle liste UEFA con i calciatori convocabili per la prima fase di Champions, Europa e Conference League.

Per le squadre impegnate in Champions League, la presentazione delle liste avviene a due settimane dall’esordio nella competizione che – come saprete – da quest’edizione avrà un nuovo format. Dagli otto gruppi si è passati al girone unico da 36 squadre. Otto le partite che ogni club disputerà tra settembre e gennaio con l’obiettivo di classificarsi tra le prime otto per l’accesso diretto agli ottavi di finale o tra la nona e la venticinquesima posizione per qualificarsi ai playoff che assegnano i restanti slot per la fase a eliminazione diretta.

L’Inter, inserita in prima fascia nel sorteggio, affronterà in trasferta Manchester City (all’esordio mercoledì 18 settembre), Young Boys, Bayer Leverkusen e Sparta Praga. Sfide in casa, invece, contro Stella Rossa, Arsenal, Lipsia e Monaco. Proprio riguardo la Champions League, nelle scorse ore, è arrivata una decisione importante per l’Inter che tutti i tifosi nerazzurri devono tenere bene a mente.

Inter, dove vedere i match di Champions League: tre in esclusiva assoluta

Oltre al format, la Champions League 2024-25 presenta una novità importante per i tifosi di Inter, Juve, Milan, Atalanta e Bologna. Nessuna delle partite delle cinque squadre italiane sarà, infatti, trasmessa gratuitamente, in chiaro, in tv. Non ci sarà la copertura di almeno un match su Mediaset o Rai. L’unica partita in chiaro sarà visibile di martedì sera su TV8 ma riguarderà due club stranieri.

Sky Sport detiene i diritti in esclusiva di 185 delle 203 partite complessive della prossima Champions League. Le restanti saranno appannaggio di Amazon Prime Video, il servizio streaming del noto portale di e-commerce che trasmetterà la migliore partita di ogni mercoledì (alle 21) delle squadre italiane.

A riguardo, Amazon Prime Video ha diramato la programmazione dei match in esclusiva delle prime sei giornate, quelle che si disputeranno tra settembre e dicembre. Ebbene le sei partite scelte riguardano solo Inter e Juventus con tre match per ciascuna. Di conseguenza, tutte le sfide di Milan, Atalanta e Bologna saranno solo su Sky.

Di seguito la programmazione completa delle esclusive su Prime Video dalla prima alla sesta giornata

Mercoledì 18 settembre: Manchester City-Inter

Mercoledì 2 ottobre: Lipsia-Juventus

Mercoledì 23 ottobre: Young Boys-Inter

Mercoledì 6 novembre: Inter-Arsenal

Mercoledì 27 novembre: Aston Villa-Juventus

Mercoledì 11 dicembre: Juventus-Manchester City

Inter-Stella Rossa del 1 ottobre, Inter Lipsia del 26 novembre e Bayer Leverkusen-Inter del 10 dicembre, di conseguenza, andranno in onda su Sky Sport.

Con la nuova Champions, la UEFA ha abolito l’alternanza delle giornate a ogni singola squadra. Lo scorso anno, nella fase a gruppi, ogni club disputava tre partite di martedì e altrettante di mercoledì. Da quest’anno, invece, nessun vincolo. Questo spiega l’assenza del Milan nella programmazione di Prime Video. I rossoneri, infatti, saranno in campo nelle prime cinque giornate solo di martedì mentre giocheranno di mercoledì le ultime tre, tra cui le due di Gennaio.

Nei giorni delle tre partite trasmesse da Prime, insieme all’Inter giocheranno di mercoledì Bologna-Shakthar (18/9), Atalanta-Celtic (23/10) e Stoccarda-Atalanta (6/11). Di queste tre partite solo l’ultima comincerà alle 21. Le altre due, invece, si disputeranno alle 18.45, una collocazione oraria che ha favorito ulteriormente la scelta a favore dei nerazzurri.

Amazon Prime Video comunicherà successivamente la programmazione delle ultime due giornate di Champions in programma a Gennaio. L’ultima prevista il 29 gennaio avrà ben 18 match in contemporanea con inizio alle ore 21.