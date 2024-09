Marotta, che sgarbo alla Juve: affare da 20 milioni con l’Inter

Il club nerazzurro brucia i rivali bianconeri prenotando un colpo da sogno: il giocatore arriva dal top club inglese

Archiviata con un discreto numero di ‘botti’ di mercato la sessione estiva di scambi, tutti i club sono già proiettati alla finestra invernale di gennaio per arrivare a quei profili che, per un motivo o per l’altro, sono sfuggiti nel frenetico mercato appena concluso.

A dire il vero – e la Roma ne è dimostrazione lampante – esistono ancora delle trattative in corso per tutti quei giocatori – alcuni dei quali con un pedigree di tutto rispetto – che sono ancora svincolati dal 30 giugno. Il club capitolino, che necessitava di innesti nel reparto difensivo, ha pescato a piene mani dal parallelo bacino dei giocatori free agent.

Nella Capitale sono infatti arrivati Mario Hermoso e praticamente anche Mats Hummels, atteso in città per le visite mediche di rito dopo l’accordo per una stagione trovato dal club giallorosso con l’entourage del calciatore. Relativamente alla difesa, anche l’Inter è perennemente a caccia di nuove risorse, sia in vista di un avvicendamento dell’affidabilissimo ma pur sempre 36enne Francesco Acerbi, sia per la solita esigenza di avere un altro difensore mancino in rosa.

Il vuoto sarebbe in realtà stato colmato da Tomas Palacios, il giovane argentino arrivato sul filo di lana del mercato estivo, ma il pericolo che qualche top club inglese irrompa con decisione su Alessandro Bastoni – già corteggiato da anni dalla Premier – aleggia come uno spauracchio tanto presso la dirigenza quanto nei pensieri dello staff tecnico.

L’Inter pesca dalla big di Premier: Juve bruciata sul tempo

Tra i papabili alla vestizione della maglia nerazzurra nelle stagioni a venire, un difensore polacco già ammirato in Italia con la maglia dello Spezia occupa un posto di rilievo. Arrivato a Londra sponda Arsenal a gennaio del 2023, Jakub Kiwior non ha rispettato le enormi aspettative riposte sul suo conto.

Vero è che la concorrenza nel ruolo si è fatta sentire, così come il difficile adattamento ad un campionato competitivo e difficile come quello inglese, ma il tecnico Mikel Arteta non sembra fidarsi più di tanto del classe 2000. Solo 20 – per lo più riempite con spezzoni di partita a gara in corso – le presenze di Kiwior nel suo primo vero anno da giocatore dell’Arsenal nella stagione scorsa.

Davvero poco per pensare che il calciatore sia soddisfatto della sua esperienza londinese. L’arrivo di Riccardo Calafiori nei pressi dell’Emirates avrebbe poi chiuso ancor di più le porte al polacco, con tanti club italiani convinti che i Gunners si sarebbero alfine piegati ad un prestito – oneroso o no – del giocatore a fine mercato. Niente di più sbagliato.

La dirigenza londinese non è scesa a compromessi, ma potrebbe verosimilmente farlo già a gennaio o al massimo nel prossimo luglio, quando l’abile Marotta avrà già messo da parte 20 milioni per tentare l’assalto decisivo. La strategia è chiara: beffare sul tempo la Juve, la società che più ha seguito l’ex bianconero nel corso dell’ultimo mercato.