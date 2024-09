Nome a sorpresa per la difesa dell’Inter: è l’erede di Acerbi

Murillo è ancora sotto contratto con il Nottingham Forest fino al 2028 ma potrebbe divenire presto priorità di mercato dell’Inter, tutto dipenderà dal futuro di Acerbi in nerazzurro

Già dallo scorso anno la dirigenza dell’Inter si è data molto da fare per regalare a Simone Inzaghi forze fresche in difesa. L’arrivo di Benjamin Pavard e Yann Bisseck ha assolto a questo arduo compito.

Eppure i due braccetti di destra non sono certo sufficienti a dire di aver concluso il giro di rinnovamento. Perché proprio negli ultimi mesi è saltata fuori la necessità di aggiungere al reparto almeno un altro nome che potesse fungere da alternativa ad Alessandro Bastoni, unico fra i calciatori in rosa a non avere ancora un suo comprimario di ruolo, che non fosse il solito Carlos Augusto adattato a braccetto mancino.

Richieste dunque esaudite e firma di Tomas Palacios, il giovane centrale argentino di provenienza dall’Independiente Rivadavia. Per il momento, dunque, i giochi sembrano esser fatti. Eppure tale scenario appare completo soltanto per metà o comunque non a lungo termine. Ciò che rappresenta ancora un nodo da sciogliere è la ricerca del sostituto di Francesco Acerbi, prossimo alle trentasette primavere.

Sebbene il centrale ex Lazio non voglia accennare a smettere, è inevitabile che il peso dell’età possa incominciare ad influire negativamente sulle sue prestazioni e sulla sua resa fisica. Un rischio che l’Inter non può correre soprattutto in funzione del numero elevato di impegni stagionali di cui fanno parte anche quelli in Champions League, ove urge il massimo dell’efficienza in ogni reparto.

Murillo idea Inter dopo Acerbi, ma il Nottingham spara altissimo dalla Premier

Se si da per buona quest’annata, complice anche la presenza di Stefan de Vrij, per il prossimo anno dovranno essere necessariamente individuati dei sostituti. Nell’attuale calderone di opzioni a disposizione di Piero Ausilio, potrebbe finirci anche il centrale brasiliano Murillo attualmente sotto contratto con il Nottingham Forest in Premier League.

Quest’ultimo era stato prelevato nell’agosto dello scorso anno dal Corinthians per circa 12 milioni di euro e gli è bastato un solo anno per ambientarsi a regime nel massimo campionato inglese, dando dimostrazione di una grandissima forza fisica e di una capacità unica nelle letture difensive di gioco. Questo ha permesso agli inglesi di vantare un calciatore già completo ed efficace, destinato a grandi cose anche nel giro della Nazionale. Del resto, ha soltanto ventidue anni.

L’Inter potrebbe prenderlo in considerazione sul mercato a fronte di un’uscita economica non indifferente, perché ormai il suo cartellino sfora abbondantemente i 40 milioni. E consci del meccanismo operativo della società nerazzurra nei confronti dei maxi colpi, è verosimile che si possa optare per qualcuno di meno costoso. Sarà da vedere.