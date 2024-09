Tegola Inter, Frattesi sostituito per infortunio durante Francia-Italia: le sue condizioni

L’Inter è in apprensione per le condizioni di Davide Frattesi: il centrocampista, dopo aver segnato, è stato sostituito per un infortunio

Le Nazionali sono sempre un terno al lotto per i club, che sono costretti a cedere i loro talenti alle selezioni. L’Inter non prenderà per nulla bene le ultime notizie in arrivo dal ‘Parco dei Principi’.

Infatti, durante Francia-Italia, Davide Frattesi si è accasciato a terra per un infortunio ed è stato sostituto immediatamente al 62esimo minuto di gioco. Al suo posto, Luciano Spalletti ha scelto Udogie. C’è da dire che la mezzala dell’Inter ha fatto subito dei segni rassicuranti all’allenatore e allo staff azzurro e ha detto di aver sentito tirare sulla parte interna della coscia. Non dovrebbe trattarsi di un problema muscolare di grave entità, ma le sue condizioni andranno verificate, magari con degli esami strumentali. Vi aggiorneremo nelle prossime ore sulle condizioni del centrocampista nerazzurro.