Ce la fa, recupera per il derby: giocherà Inter-Milan

Reduce da un infortunio rimediato subito dopo il suo esordio stagionale, il giocatore punta ad esserci nel derby del 22 settembre

La partita delle partite. Magari non per tutti i tifosi nerazzurri, alcuni dei quali dichiarano di sentire maggiormente la rivalità con la Juve che col Milan, ma certamente la gara più attesa dalla sponda rossonera di Milano. Fosse non altro perché nelle ultime sei, dicasi 6, occasioni, l’Inter ha strapazzato il Diavolo con risultati talvolta anche roboanti.

E poi c’è da pulire la macchia indelebile: quella dello scorso 21 aprile quando, col Milan ‘padrone di casa’ da calendario, la Beneamata fece propria l’ennesima stracittadina, festeggiando aritmeticamente il ventesimo scudetto – quello del sorpasso sui cugini, quello della stella – proprio in un San Siro per tre quarti colorato di vessilli milanisti.

‘El derby l’è el derby‘, dicono tanto dalle parti di Appiano Gentile quanto presso il centro sportivo di Milanello, e allora ecco che, nei rispettivi staff tecnici, si fanno già previsioni sui giocatori che certamente, salvo infortuni dei prossimi giorni, saranno protagonisti sul terreno di gioco. Ma si calcolano anche i tempi di recupero di qualche big al momento fermo ai box.

In casa Inter l’allerta è salita subito dopo il match con l’Atalanta per le uscite, più a scopo precauzionale che altro, di Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni. Nel quartier generale del Milan invece, le attenzioni sono tutte incentrate su un attaccante che in passato ha già fatto male diverse volte all’Inter.

Morata punta l’Inter: il bomber ha fame di gol

Già specialista, in carriera, di segnature contro le squadre rivali della città di appartenenza (sono ben sei le reti del bomber contro il Real Madrid nei vari derby della capitale spagnola giocati con la maglia dell’Atletico), Alvaro Morata è uno degli incubi dei tifosi nerazzurri. Già perché, nelle sue distinte esperienze biennali in quel di Torino sponda Juve, lo spagnolo ha già punito l’Inter segnando o partecipando attivamente ai gol dei compagni.

Quattro sono le reti messe a segno dal neo campione d’Europa contro i meneghini nelle sue gare disputate in maglia Juve in tutte le competizioni. Un biglietto da visita che spaventa un po’ i Campioni d’Italia in carica, comunque consapevoli che se Fonseca non dovesse registrare una difesa che ha subìto ben 6 gol nelle prime 3 uscite di campionato, c’è la concreta possibilità di far male alla retroguardia rossonera.

Intanto, alla ripresa delle operazioni dopo la sosta, l’attaccante iberico andrà in panchina contro il Venezia, pronto a farsi trovare preparato per il grande appuntamento del 22 settembre contro lo spauracchio Inter.