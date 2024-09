Depay-Inter, spunta una grossa novità: ingaggio da 11 milioni

Tramonta definitivamente la pista per Depay, il centravanti olandese è prossimo alla firma del nuovo contratto con il Corinthians nel campionato brasiliano. Ingaggio folle fino al 2026

È stato per moltissimi anni uno degli oggetti del desiderio di diverse big internazionali. Tanto da aver proseguito parte della sua carriera in Spagna, dopo aver salutato con orgoglio l’Olympique Lione, tra le file di Barcellona ed Atletico Madrid.

Ciononostante, vuoi anche una condizione fisica tutt’altro che perfetta, Memphis Depay ha sempre raccolto meno di quello che aveva seminato. E la sua avventura europea sembra ormai esser giunta al capolinea, nonostante sia rimasto nel limbo dei calciatori svincolati più preziosi in assoluto. Alcuni indizi avevano fatto presagire che avrebbe potuto ancora dire la sua in uno dei massimi campionati nostrani, prendendo anche la Serie A in considerazione.

Persino l’Inter lo aveva sondato da vicino ma era rimasta spaventata dalle condizioni economiche che la sua entourage richiedevano, cifre ben oltre ogni aspettativa. Così l’interesse nerazzurro per il centravanti olandese è via via scemato sino a diventare soltanto un’ipotesi remota, un sogno impossibile. Oltre al fatto che, come noto, la dirigenza nerazzurra ha nel frattempo prelevato anche Mehdi Taremi dal medesimo calderone dei senza contratto. Una garanzia già di per sé sufficiente per Simone Inzaghi.

Altro che Inter, Siviglia o Europa: Depay al Corinthians per 11 milioni stagionali

Oggi gli indizi di mercato parlano chiaro: Depay vuole ripartire, ma da molto lontano. E infatti non ci sono più dubbi che la sua prossima destinazione sarà il campionato brasiliano. A mezzo di una trattativa di grande effetto, il Corinthians è riuscito a strappare l’intesa con il calciatore nonostante le elevatissime richieste.

Trattasi di almeno 11 milioni stagionali per un contratto che dovrebbe durare sino al 2026, verosimilmente con scadenza a dicembre per seguire le canoniche tempistiche contrattuali dell’emisfero sud. Niente da fare neppure per il Siviglia, altro club al quale era stato accostato nelle ultime settimane. Fabinho Soldado, direttore sportivo del club bianconero di San Paolo, avrebbe condotto la trattativa in prima persona coadiuvato dall’intervento del direttore finanziario. Il tutto per comprendere in che misura la mole dell’affare potrebbe impattare negativamente sulle casse societarie. Non sono state evidenziate criticità, pertanto si aspetta solo la firma per suggellare l’accordo. Depay sarà il primo centravanti olandese della storia del Corinthians e avrà il compito di risollevare il club dal mare agitato in cui sta navigando attualmente in questa fase del campionato di Serie A brasiliana.