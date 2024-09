Frattesi capocannoniere dell’Italia: perché è fondamentale per Spalletti

Ancora un gol in Nazionale, Frattesi si rivela attaccante aggiunto per Spalletti e lancia un segnale importante all’Inter di Inzaghi. I dati confermano la sua pericolosità offensiva, è più di un centrocampista

Sarebbe potuta essere una partita come un’altra sulla base dei soliti pronostici che davano per strafavorita la Francia, sempre degna dello strapotere tecnico sul campo rispetto a qualsiasi altra rappresentativa nazionale. Eppure l’Italia è riuscita a ribaltare qualsiasi valutazione affrettata. Anche e soprattutto a seguito del gol subito dopo appena quattordici secondi di gioco, tanto è bastato a far calare un sipario apparente sul destino degli Azzurri.

Nell’arco dei novanta minuti di gioco si è vista una prestazione di carattere che, al netto di qualche sbavatura tecnica, ha racchiuso i rinnovati precetti di Luciano Spalletti. L’organico non è cambiato nella sua interezza ed ha comunque funzionato, segno distintivo del fatto che prima di qualsiasi altra cosa serve il giusto approccio. La testa, come spesso ricordano gli allenatori. Fra le note super positive della serata magica vissuta dagli Azzurri e dall’intero popolo italiano c’è stato Davide Frattesi, per impegno, attenzione e dedizione.

Il suo gioco è stato pulito ed efficace soprattutto nelle fasi in cui c’era da supportare la manovra di costruzione lungo la trequarti avversaria per permettere a Mateo Retegui, unica punta, di non restare isolato. Ha fatto meglio di Lorenzo Pellegrini inizialmente piazzato come rifinitore grazie ai suoi soliti inserimenti insidiosi alle spalle dei difensori. La sua abilità di lettura nello smarcamento è risultata infatti letale in occasione del colpo di testa che ha impattato la traversa al di sopra di Mike Maignan, a seguito di un’azione costruita magistralmente al pari di quella seguente del gol del pareggio di Federico Dimarco. Poi il guizzo sfiorato su calcio d’angolo, ma soprattutto in occasione del suo personalissimo gol. Quello del vantaggio dell’Italia allo Stadio dei Principi.

Frattesi ancora in gol in Nazionale, un dato impressionante: sorride anche Inzaghi

Incursione in corsa dentro all’area di rigore su assist perfetto di Retegui dalla destra e zampata in scivolata per insaccare il pallone alle spalle del portiere. Ecco il regalo unico di Frattesi agli italiani contro gli storici rivali francesi.

Questo dato, oltretutto, è l’ennesimo a conferma di una predisposizione naturale di Frattesi alla marcatura. Quasi fosse un attaccante aggiunto dell’era Spallettiana. È infatti il suo quinto centro assoluto da quando l’allenatore ex Napoli siede sulla panchina della Nazionale. Presto a dirsi che possa aver trovato pane per i suoi denti in un progetto a vedute più ampie, ma certo è che anche Simone Inzaghi dovrà far tesoro di quanto sta vedendo. Perché un Frattesi così può fare magie anche nell’Inter.