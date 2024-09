Infortunio Frattesi: come sta e cosa filtra per il Monza

Nessun problema da evidenziare per il centrocampista nerazzurro grande protagonista nella partita di Nations League contro la Francia, sarà a disposizione di Inzaghi la prossima settimana

Sono bastate tre reti per far risplendere la stella italiana sopra il cielo di Parigi nella prima notte di Nations League della rinnovata formazione azzurra di Luciano Spalletti, contro i padroni di casa della Francia. Da sfavorita sulla carta, infatti, l’Italia è stata in grado di ribaltare qualsiasi pronostico grazie ad una prestazione eccellente che lancia anche altrettanto ottimi segnali per il futuro.

Merito del lavoro d’analisi di Spalletti nelle precedenti settimane al momento della selezione delle giuste individualità, nonostante le numerose assenze in organico, ma anche dei singoli calciatori che hanno ben risposto alla chiamata. Primo fra tutti Davide Frattesi, ancora una volta assoluto protagonista in Nazionale con l’ennesima rete all’attivo. Certamente qualcosa di inconsueto per un centrocampista, ma ormai caratteristica ben propria di uno come lui che ama inserirsi alle spalle dei difensori per sfruttare qualsiasi circostanza da gol.

La sua partita è stata poi pulita ed efficace anche nelle restanti fasi di gioco, dalla costruzione della manovra al ricompattamento difensivo. Tutto ha funzionato nel modo giusto ed ha pienamente ripagato la fiducia del tecnico. Ad un certo punto, però, nell’arco dei novanta minuti di gioco, Frattesi ha destato un po’ di preoccupazione. Quando a seguito di un’altra promettente azione da gol azzurra il centrocampista nerazzurro ha dovuto accasciarsi per un presunto problema fisico ed ha chiesto la sostituzione. Nulla che non fosse comunque già stato preventivato, con l’ingresso di Destiny Udogie.

Nessun infortunio per Frattesi, c’è la rassicurazione: “Ero solo molto stanco”

I primi sguardi in mezzo al campo hanno lasciato presagire ad un fastidio muscolare ma non era presente nessuna smorfia di dolore sul suo volto. Un segnale positivo, almeno in apparenza, che ha fatto scongiurare qualcosa di più serio.

A margine della partita, poi, Frattesi ha parlato ai microfoni dei media presenti lasciando intendere che non si era trattato affatto di un infortunio. Era, al contrario, “semplice stanchezza“. Una rassicurazione importantissima da parte dell’ex Sassuolo sia in vista del prossimo impegno di Nations League contro Israele sul terreno di gioco naturale di Budapest, sia in funzione della ripresa dei giochi di campionato dell’Inter contro il Monza. Stando alle condizioni attuali, infatti, non ci saranno affatto problemi o riserve per la sua chiamata da parte di Simone Inzaghi. Lo si vedrà allenare sui campetti di Appiano Gentile già dalla prossima settimana.