Addio Inter, il Barcellona può tesserarlo subito!

Dalla Spagna rimbalzano voci su una decisa offensiva del club catalano per l’attaccante: Inter bruciata sul tempo

Ha iniziato come meglio non poteva. E non era affatto scontato, considerando le pressioni di una piazza schiacciata, dopo l’ultima stagione, dal filotto di trofei alzati al cielo dagli eterni rivali del Real Madrid. Non aveva e non ha un compito facile Hansi Flick, il nuovo allenatore che il vulcanico patron dei blaugrana Joan Laporta ha scelto per il nuovo corso del suo Barcellona. Per ora la scommessa sta pagando dividendi altissimi.

12 p unti in 4 partite, 13 gol fatti e solo 3 subiti: questo l’entusiasmante bilancio del Barça nelle prime 4 uscite stagionali in campionato. L’allenatore tedesco sta gestendo al meglio il grande talento che di una rosa arricchita dai tanti gioielli della Cantera, definitivamente esplosi dopo la consacrazione ad Euro 2024.

Anche il ‘vecchio’ ma sempre affidabile Robert Lewandowski, l’attaccante polacco che Flick ha allenato nel suo biennio alla guida del Bayern Monaco dal 2019 al 2021, sembra quasi vivere una seconda giovinezza grazie ai cioccolatini forniti dai talentuosissimi compagni di squadra. La società blaugrana però non può accontentarsi della pur promettente partenza del nuovo corso targato Flick. Vuole mettere le basi per dei successi futuri, oltre che tornare quanto meno alla vittoria in Liga nel presente.

Ecco che allora la dirigenza catalana sta per mettere le mani su un calciatore che nelle intenzioni del club rappresenterebbe il degno erede dell’ex attaccante del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco.

Jonathan David, Barcellona pronto all’affondo

Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat‘, portale spagnolo esperto di mercato, l’attaccante canadese Jonathan David sarebbe stato designato come obiettivo numero uno per la prossima stagione. Attenzione però, perché potrebbe esserci un ‘ma‘ che cambierebbe di molto le carte in tavola.

Il giocatore del Lille, già obiettivo del Milan da mesi e mesi, ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Il club francese è lontanissimo dal trovare un accordo con l’entourage del calciatore per un rinnovo di contratto che ormai è saltato. Seguito anche dal Napoli nell’estate successiva allo scudetto dei partenopei (quando si vociferava di un addio di Osimhen direzione Saudi Pro League, il nordamericano era stato ‘bloccato’ da De Laurentiis), l’attaccante è finito ovviamente anche nel mirino dell’Inter. Fosse non altro per una situazione contrattuale che aveva ingolosito Marotta alimentando la splendida idea dell’ennesimo colpaccio a ‘zero’.

Un affare che sarebbe ancora possibile se non ci fosse stato il deciso inserimento del Barcellona, che oltretutto – forte della necessità del Lille di incassare almeno un indennizzo economico dalla partenza della sua stella – potrebbe cedere alle proposte blaugrana di una cessione anticipata già nel prossimo mercato di gennaio. Al di là di questa ‘pericolosa’ variabile di cui tener conto – le rivali sarebbero tagliate fuori da un’offerta spagnola presentata a gennaio – David ha fatto sapere di voler fortissimamente il Barcellona nel suo futuro. Con tanti saluti al sogno di mercato delle due milanesi.