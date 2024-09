Critica inaspettata a Inzaghi: bordata e tifosi totalmente spiazzati

Simone Inzaghi ha ricevuto una critica improvvisa e totalmente inaspettata: le parole hanno spiazzato molti tifosi nelle ultime ore

In molti avevano delle perplessità su Simone Inzaghi, l’uomo chiamato a raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte all’Inter, ma che dopo un anno di assestamento e un esonero scansato grazie alla pazienza della società, ha raccolto risultati molto importanti sulla panchina nerazzurra.

La Beneamata ora si gode uno dei migliori giovani allenatori in circolazione, ben consapevoli che potrebbe segnare ancora a lungo una nuova epoca di successi per il club, nonostante la mancata possibilità di mettere a segno degli investimenti importanti.

Su di lui, quindi, non ci sono quasi mai dubbi, solo elogi per quello che è riuscito a fare, soprattutto condurre l’Inter fino alla finale di Champions League e alla conquista della seconda stella. Ma stavolta è arrivata anche una critica non proprio banale.

Orrico consiglia Inzaghi: “Ecco cosa dovrebbe fare”

Corrado Orrico ha fatto il punto della situazione sugli argomenti più caldi per il calcio italiano e si è soffermato anche sull’Inter. Ai microfoni de ‘Il Giornale’, ha prima elogiato Nicolò Barella: “I nerazzurri sono forti, Barella mi piace tanto”, ha dichiarato.

Poi, però, ha aggiunto una piccola critica per Inzaghi: “Quanto a Simone, garberebbe un po’ più burbero e meno violino. Per il mio carattere, ha uno stile un po’ troppo lindo”. Sono parole importanti da un allenatore, ma proprio quello stile finora ha garantito ottimi risultati a Inzaghi e un gran rapporto con i calciatori a disposizione.