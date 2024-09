Dilemma Thuram: i tifosi dell’Inter insorgono

All’Inter è ormai un intoccabile, con la Nazionale francese un giocatore con poco spazio: i tifosi si dividono su Thuram

Qual è il vero Marcus Thuram? Quello agile, sempre sorridente, un po’ sfrontato e capace di trascinare l’intera squadra che gioca in Serie A o l’attaccante spesso imbronciato e poco mobile che Didier Duschamps chiama ogni tanto dalla panchina e che i tifosi cominciano a fischiare?

Durante Francia-Italia, primo turno di UEFA Nations League 2024-2025, i tifosi della Nazionale transalpina hanno cominciato subito a bersagliare Thuram, malgrado il ragazzo sia partito dalla panchina. Quando Barcola è andato in goal dopo meno di un minuto, su X in tanti hanno gridato al miracolo: “Barcola in 1 minuto ha già fatto più di Marcus Thuram in quattro anni“, ha twittato un supporter dei galletti. “All’Inter segna sempre, in Francia non segna mai!“, ha protestato un altro utente.

E in effetti le statistiche del ventisettenne nato a Parma con la maglia della Nazionale francese non sono così incoraggianti. In 25 presenze totali, l’attaccante ex Borussia M’gladbach ha segnato solo due volte (il primo goal è arrivato solo nel 2023, contro l’Islanda, il secondo nella vittoria per 14-0 contro Gibilterra).

“Thuram è uno dei migliori 9 al mondo a livello di club ma, ehi, devi tenere le statistiche…“, ha commentato un altro utente di X, amareggiato dopo la sconfitta della Francia. Il ct della nazionale francese ha mandato Thuram in campo nell’ultimo quarto d’ora, quando l’Italia era ormai passata sul 3-1. E anche in quel caso i tifosi francesi hanno avuto da ridire. Si aspettavano che Marcus avesse un impatto migliore sulla partita, che potesse dare peso all’attacco, creare occasioni o almeno dare fastidio alla difesa azzurra.

Critiche a Thuram: i tifosi francesi rivogliono Giroud

L’indomani della sfida di Nations League, la stampa oltremontana ha insistito sul fatto che ai Blues manchi ancora l’erede di Giroud: Thuram, anche se porta il 9 dietro le spalle, non è una punta centrale. E lo stesso vale per Mbappé.

Giroud si è ritirato ufficialmente dalla Nazionale francese due mesi fa, alla fine dell’Europeo in Germania. “Lascio la nazionale per dedicarmi alla famiglia“, aveva spiegato, anche un po’ deluso per essere stato buttato nella mischia nella partita contro la Spagna solo negli ultimi minuti.

Per alcuni tifosi, vedere Thuram con la 9 di Giroud è stato addirittura offensivo. C’entra anche una questione sciovinistica. Secondo alcuni supporter francese Thuram, essendo nato e cresciuto in Italia, non è un vero francese e non riesce a incarnare nel modo migliore i valori della squadra nazionale. Un sacco di assurdità, insomma.

Ce gars est aujourd’hui le seul qui me raccroche à l’équipe de France Deschamps est devenu catastrophique,dépassé,il a toujours traîné dans la mafia,aujourd’hui celle d’Mbappé

Giroud n’est plus là

Il n’y a plus de valeurs

Voir Thuram avec le 9️⃣🤮#FRAITA pic.twitter.com/OLSkGaQKyp — 𝐌onsieur 14 (@Monsieur14_) September 7, 2024

Secondo alcuni utenti di X, Deschamps avrebbe dovuto affidarsi a Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Altri spingono invece il nome di Christopher Alan Nkunku (centrocampista e attaccante del Chelsea). Ma è davvero giusto criticare Thuram per la sconfitta contro l’Italia? L’interista è entrato quando la Francia era ormai sotto di due goal e gli azzurri si erano ben compattati in difesa per difendere il risultato. Che avrebbe dovuto fare da solo?

Durante il match gli sono capitati due palloni, e li ha giocati entrambi nel modo migliore, anche se non ha saputo creare dei veri pericoli. Ora Thuram è uno dei capri espiatori. Insieme a Deschamps, ovviamente. Per fortuna che, almeno sui social, Thuram ha qualcuno pronto a difenderlo: sono i support dell’Inter, che sono letteralmente insorti contro quelli francesi dopo le offese rivolte al loro campione.